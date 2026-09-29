Hàng triệu người dân đón tin vui nhờ các chính sách mới hiệu lực từ tháng 10/2026

Thay đổi tiêu chí xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Từ ngày 1/10/2026, Luật số 06/2026/QH16 chính thức có hiệu lực sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

Điểm đáng chú ý của Luật số 06/2026/QH16 là sửa đổi, bổ sung Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 về danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" để tặng cho cá nhân.

Theo đó để đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", cá nhân phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có sáng kiến được cơ sở công nhận;

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Trước đây, theo Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến";

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Từ ngày 1/10/2026, người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi mới theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: AI

Từ ngày 1/10/2026, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định này quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ bảo đảm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương để thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm. Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14.

Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Mức chuẩn trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và các chế độ khác.

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng

Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Tại Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội chính thức tăng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Trong đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

Mức trợ cấp xã hội hằng tháng: Bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng (từ 1,0 đến 3,0) tùy từng đối tượng cụ thể.

Có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID

Từ 5/10/2026, người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID theo Nghị định 328/2026/NĐ-CP.

Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 328/2026/NĐ-CP quy định việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

Hình thức liên hệ trực tiếp;

Qua đường dây nóng;

Qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành;

Qua ứng dụng VNeID;

Gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ 5/10/2026, cá nhân có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua VNeID.

Từ 5/10/2026, người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID theo Nghị định 328/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Doanh nghiệp FDI ngừng kinh doanh quá 12 tháng không báo cáo có thể bị thu hồi giấy phép

Chính phủ ban hành Nghị định 342/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/10/2026 quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại điểm d khoản 1 Điều 42 Nghị định 342/2026/NĐ-CP nêu rõ, giấy phép kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi trong trường hợp ngừng kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quá 12 tháng mà không báo cáo Cơ quan cấp giấy phép.

Đối với hoạt động bán lẻ, giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị thu hồi nếu cơ sở bán lẻ ngừng hoạt động quá 12 tháng mà không báo cáo Cơ quan cấp giấy phép.

Quy định mới về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia

Từ ngày 1/10/2026, Nghị định số 317/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia.

Nghị định này quy định chi tiết khoản 4a Điều 85 Luật Giáo dục năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 23 Điều 1 Luật số 123/2025/QH15 về thành lập, tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia.

Theo Nghị định, mục tiêu hoạt động của Quỹ là thực hiện chính sách của Nhà nước nhằm phát hiện, khuyến khích, bồi dưỡng, thu hút và phát triển nhân lực chất lượng cao; mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề và năng lực cá nhân cho người học theo định hướng ưu tiên của Nhà nước trong từng giai đoạn.

Hỗ trợ thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng, miền và nhóm đối tượng; ưu tiên người học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, người học thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, ngành có nhu cầu nhân lực cao và nhóm đối tượng cần khuyến khích, hỗ trợ theo quy định.

Hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, năng lực số, năng lực hội nhập học thuật quốc tế và khả năng tham gia thị trường lao động.

Huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước và nguồn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách học bổng quốc gia.