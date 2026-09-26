Hàng triệu người có công với cách mạng nhận trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới từ 1/10/2026

Từ ngày 1/10/2026, trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được áp dụng theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Dưới đây là quy định cụ thể:

Quy định mới về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng

Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được quy định như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thâm niên thì sau khi đã tính tròn số năm tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế mà còn có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính tròn số theo nguyên tắc: từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm, dưới 06 tháng được tính là 06 tháng. Trường hợp không xác định được ngày, tháng bắt đầu hoạt động kháng chiến thì được tính từ ngày 01 tháng 7 của năm đó.

Từ ngày 1/10/2026, trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được áp dụng theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của người có công với cách mạng theo quy định mới

Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1/10/2026 được quy định như sau: