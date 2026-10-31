Hàng triệu mã số thuế chờ đóng trông đợi chính sách tháo gỡ
Hơn 2,5 triệu người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Tổng số nợ thuế của nhóm này lên tới gần 28.000 tỷ đồng. Để tháo gỡ tình trạng tồn đọng kéo dài, Bộ Tài chính đang đề xuất chính sách đặc thù về xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, đồng thời làm sạch dữ liệu quản lý thuế.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hang-trieu-ma-so-thue-cho-dong-trong-doi-chinh-sach-thao-go-post1398931.html