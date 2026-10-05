Hàng triệu lọ C sủi giả: Khi lợi nhuận bất chấp tội ác

Vụ sản xuất hàng triệu lọ C sủi giả vừa bị phát hiện

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an Thành phố Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Điều gây "chấn động" nhất là kết quả kiểm nghiệm sản phẩm C sủi quen thuộc lại cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat trong các sản phẩm vượt ngưỡng cho phép từ 20 đến 33 lần.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược-Mỹ phẩm Vintechpharm, xã Hồng Vân, Thành phố Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố.

Đến ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Công ty, phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ; đồng thời tạm giữ, niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 03 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Kết quả phân tích 04 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em.

Từ những lọ C sủi giả, không thể lấy sức khỏe người dân làm phép tính lợi nhuận

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh.

Theo tài liệu điều tra được công bố, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng sản phẩm được bán ra với giá 45.000-60.000 đồng/lọ. Hàng hóa được đưa ra thị trường thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử, đồng thời được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em, người đau yếu bệnh tật... Một con số lợi nhuận hấp dẫn đã được những kẻ "máu lạnh" đánh đổi bất chấp bằng sức khỏe và thậm chí là tính mạng của đồng loại.

Hiện nay, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo những ai đã trót mua phải các sản phẩm này và sử dụng cần dừng ngay lập tức. Trong khi đó, không biết bao nhiêu lô hàng C sủi giả đã đến tay người tiêu dùng...

Sau mỗi vụ hàng giả, câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: Làm thế nào để thị trường không chỉ có nhiều hàng hóa hơn, mà còn có nhiều hàng hóa tử tế hơn?

Hy vọng rằng, từ vụ việc này, mỗi người sẽ thận trọng hơn khi lựa chọn các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe; các cơ sở kinh doanh cũng nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nguồn hàng. Quan trọng hơn, những hành vi bất chấp sức khỏe cộng đồng để trục lợi sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm minh, để không còn những sản phẩm giả len lỏi vào đời sống và để niềm tin của người dân không trở thành cái giá phải trả cho lòng tham.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự được quy định như sau: 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Buôn bán qua biên giới; g) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; h) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; k) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; d) Làm chết người; đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên; b) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; c) Làm chết 02 người trở lên; d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 18.000.000.000 đồng đến 36.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. (Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/)