Hàng trăm xe tải mắc kẹt trên đường lên cửa khẩu La Lay vì nước lũ dâng cao

Ngày 10/11, mưa lớn kéo dài khiến khu vực cầu tràn La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) và cầu tràn Đakrông tại Km0+307 trên quốc lộ 15D ngập sâu khoảng 1m khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Hàng trăm xe tải chở hàng từ Lào về Việt Nam và chiều ngược lại phải dừng chờ do nước lũ gây ngập quốc lộ 15D, tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu La Lay

Hàng trăm phương tiện, chủ yếu là xe tải chở hàng từ Lào vào nội địa Việt Nam và chiều ngược lại, phải dừng chờ ở hai bên khu vực ngập sâu.

Theo ghi nhận, hàng dài xe tải chở hàng nối đuôi nhau dừng kín hai bên tuyến đường, kéo dài về phía khu vực cầu tràn. Nhiều tài xế buộc phải cho xe dừng lại, chờ nước rút mới có thể tiếp tục hành trình. Dòng phương tiện ùn ứ khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu La Lay bị gián đoạn.

Quốc lộ 15D là tuyến giao thông kết nối nội địa Việt Nam với Cửa khẩu quốc tế La Lay, thông thương sang Lào. Việc tuyến đường bị ngập khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng khiến hàng chục tuyến đường tại khu vực miền núi Quảng Trị bị ngập sâu hoặc sạt lở, gây chia cắt, ách tắc giao thông ở nhiều nơi.

Dòng nước lũ chảy qua khu vực cầu tràn trên quốc lộ 15D, tuyến giao thông huyết mạch kết nối Việt Nam với Lào qua Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, Công an xã Hướng Hiệp tổ chức cứu hộ thành công 10 người dân bị mắc kẹt trong rẫy do mưa lớn, nước lũ chia cắt.

Trước đó, nhóm 10 người trú tại thôn Phú An và thôn A Rồng (xã Hướng Hiệp) đi làm tại rừng tràm ở khu vực Km27, tuyến đường vào xã Hướng Sơn cũ (nay thuộc xã Hướng Phùng).

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, chia cắt các lối đi, buộc nhóm người này phải trú tạm tại rẫy của một hộ dân thuộc xã Hiếu Giang, không thể trở về nhà.

Trong tình cảnh thiếu lương thực, nước uống và đối diện nhiều nguy hiểm do nước lũ bao vây, nhóm người đã phát tín hiệu cầu cứu.

Lực lượng Công an xã Hướng Hiệp dùng thuyền nhỏ đưa người dân đến nơi an toàn

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đến 10h20 cùng ngày, lực lượng công an đưa toàn bộ 10 người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, trở về nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đang duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp, ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực rừng núi, nương rẫy khi có mưa lớn; không cố vượt sông, suối, khu vực ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều địa phương ở Quảng Trị Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị chiều tối 10/11, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường miền núi bị ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt. Đáng chú ý, tại Km30+900 quốc lộ 9C, đoạn qua xã Kim Ngân, xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá ước tính 6.000-7.000m³, gây ách tắc giao thông. Tại xã Triệu Phong, tuyến đường vào thôn Thượng Phước ngập khoảng 0,5m, khiến khoảng 250 hộ dân ở hai khu vực bị chia cắt. Xã Đakrông ghi nhận 6 điểm ngầm tràn ngập sâu từ 2-2,5m; xã Ba Lòng cũng có 6 điểm ngập. Mưa lớn kèm gió giật còn khiến một nhà dân ở xã Bến Hải bị tốc mái, diện tích nuôi tôm của 6 hộ dân bị ngập và một số công trình giao thông, trường học bị hư hỏng.