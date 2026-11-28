Ngày 25/11/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam về chương trình thu hồi xe ô tô Skoda Kodiaq và Karoq được nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo danh sách sản phẩm đính kèm thông báo, có tổng cộng 272 xe thuộc diện triệu hồi, gồm 175 xe Skoda Kodiaq và 97 xe Skoda Karoq.

Chương trình thu hồi xe ô tô Skoda Kodiaq, Karoq được sản xuất từ ngày 11/10/2022 đến ngày 11/04/2023 do Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Những chiếc Skoda Kodiaq bị triệu hồi đều thuộc thế hệ cũ (Ảnh: Skoda).

Theo thông tin từ doanh nghiệp, các xe thuộc diện ảnh hưởng có nguy cơ xuất hiện tình trạng rỉ sét, ăn mòn tại bu lông bên phải, bộ phận có nhiệm vụ cố định thước lái với khung xe.

Trong quá trình sử dụng, hơi ẩm có thể xâm nhập vào khu vực bu lông do đặc điểm thiết kế, lâu ngày gây rỉ sét và ăn mòn.

Nếu tình trạng ăn mòn diễn ra nghiêm trọng, đầu bu lông có nguy cơ bị gãy, khiến thước lái chỉ còn được cố định với khung xe tại một bên.

Khi đó, lực tác động tăng lên trong quá trình đánh lái tĩnh có thể dẫn đến nứt, vỡ vỏ thước lái, làm phát sinh nguy cơ mất khả năng điều khiển lái của phương tiện.

Đây là lý do Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi nhằm kiểm tra, khắc phục nguy cơ mất an toàn đối với các xe nằm trong diện ảnh hưởng.

Theo thông báo, chương trình triệu hồi dự kiến bắt đầu từ ngày 27/11/2026 tại các đại lý Skoda thuộc danh sách do doanh nghiệp công bố.

Biện pháp khắc phục là thay thế bu lông bên phải cố định thước lái với khung xe bằng loại bu lông có đặc tính chống ăn mòn tốt hơn.

Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng một giờ đối với mỗi xe.

Toàn bộ chi phí kiểm tra và thay thế phụ tùng được Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam thực hiện miễn phí.

Các chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được doanh nghiệp thông báo qua điện thoại hoặc email để đưa phương tiện đến đại lý kiểm tra, khắc phục.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, người tiêu dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng phương tiện. Tuy nhiên, việc sớm đưa xe đến đại lý để kiểm tra, sửa chữa sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ rỉ sét và ăn mòn bu lông cố định thước lái.

Đáng chú ý, nếu phát hiện tiếng kêu kim loại bất thường từ khu vực trục trước hoặc nhận thấy hệ thống lái hoạt động không bình thường, người điều khiển phải dừng sử dụng xe.

Trong trường hợp này, chủ xe cần đỗ phương tiện tại vị trí an toàn, đúng quy định và liên hệ ngay với đại lý ủy quyền của Skoda Việt Nam để được hỗ trợ.

Người tiêu dùng có thể liên hệ tổng đài hoặc truy cập website chính thức của Skoda Việt Nam để được tư vấn về chương trình triệu hồi.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang thực hiện công tác giám sát chương trình thu hồi do Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam triển khai, nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng.