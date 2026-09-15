Hàng trăm VĐV tham gia giải Billiards & Snooker quốc gia ở Cần Thơ

Chiều 15.9, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF), tổ chức họp báo về “Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia (nội dung Carom) tranh cúp VTV Nam Bộ năm 2026, kết hợp Giải vô địch Carom trẻ Quốc gia 2026”.

Quang cảnh buổi họp báo chiều ngày 15.9

Ông Lê Sơn Hải, Chủ tịch VBSF cho biết, thời gian qua phong trào Billiards ở TP. Cần Thơ nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung khá sôi động; cộng với sự quan tâm của ngành các chức năng TP. Cần Thơ, cùng các vận động viên đối với bộ môn này.

Do đó, VBSF phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia (nội dung Carom) tranh cúp VTV Nam Bộ năm 2026, kết hợp Giải vô địch Carom trẻ Quốc gia 2026, tại TP. Cần Thơ.

Giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao nói chung và Billiards nói riêng. Đây không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là sự kiện văn hóa, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế ở khu vực Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, đây còn là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia thường niên và lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Cần Thơ. Giải đấu là cơ sở xét tính điểm trên Bảng xếp hạng quốc gia, phong đẳng cấp vận động viên; tuyển chọn, ươm mầm các tài năng trẻ kế cận cho Billiards Carom Việt Nam.

VTV Nam Bộ và VBSF ký hợp phát triển môn Billiards & Snooker ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ban tổ chức dự kiến khoảng 300 vận động viên tham gia, nhưng đến nay có 12 tỉnh, thành đăng ký tham dự với khoảng 400 vận động viên và số lượng sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới.

Thời gian diễn ra giải từ ngày 1.10 đến 10.10.2026; trong đó lễ khai mạc vào sáng 1.10 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP. Cần Thơ; được Truyền hình trực tiếp và phát sóng đa nền tảng số trên các kênh sóng VTV9, VTV10.

Theo kế hoạch, giải có 4 nội dung thi đấu gồm: Carom 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng nam dành cho vận động viên trẻ (dưới 22 tuổi). Thể thức đấu loại trực tiếp. Áp dụng luật thi đấu Billiards & Snooker hiện hành của cơ quan quản lý thể thao.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, gồm: Giải vô địch 3 băng nam là 50 triệu đồng. Giải Nhất 3 băng nữ & 1 băng nam là 40 triệu đồng mỗi nội dung. Giải Nhất 3 băng nam trẻ là 20 triệu đồng. Cùng các giải thưởng cho các thứ hạng khác...

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Lâm Thanh Dũng chia sẻ, địa phương sẽ tạo sân chơi tốt nhất cho các vận động viên về đây thi đấu. Thông qua giải nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, cũng như con người Cần Thơ mến khách, thân thiện…

Cần Thơ mong muốn thông qua giải nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, cũng như con người nơi đây mến khách, thân thiện

Trước đó, ngày 29.7, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ VHTTDL) có quyết định số 120/QĐ- TDTTVN về việc tổ chức giải Billiards & Snooker vô địch Carom trẻ Quốc gia 2026, tại TP. Cần Thơ từ ngày 1 đến 10.10.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam, giao cho VBSF có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, điều hành theo đúng Luật thi đấu và điều lệ quy định.