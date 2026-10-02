Hàng trăm vận động viên tham gia giải thể thao UKA & iSchool Olympics 2026

Sắc áo đa dạng của các đoàn vận động viên tạo nên không gian kết nối ấn tượng tại buổi lễ.

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 500 vận động viên và người tham dự đến từ 9 điểm trường, đánh dấu một trong những hoạt động giáo dục thể chất quy mô nhất năm học của hệ thống.

Sự kiện thể thao học đường quy mô liên tỉnh

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý địa phương: ông Nguyễn Vinh Hưng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế; ông Trần Quang Tuấn Minh – Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Huế; cùng đại diện chính quyền phường Mỹ Thượng. Sự hiện diện của các cấp lãnh đạo không chỉ khẳng định uy tín của giải đấu mà còn cho thấy sự quan tâm sâu sắc của địa phương đối với công tác phát triển phong trào thể thao học đường.

Bà Tăng Kim Huyền, PGĐ Hệ thống thắp lửa mở màn ngày tranh tài bùng nổ của Cụm Trung Bắc.

Trong hai ngày thi đấu 1 và 2/10, UKA Huế đảm nhận vai trò đơn vị đăng cai, tiếp đón các đoàn thể thao trải dài từ miền Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 9 điểm trường tham gia tranh tài bao gồm: UKA Huế, UKA Gia Lai, UKA Hạ Long, UKA Đà Nẵng, UKA Bình Thạnh, iSchool Cẩm Phả, iSchool Quảng Trị, iSchool Hà Tĩnh và iSchool Quy Nhơn. Việc tổ chức thành công một sự kiện quy tụ hàng trăm học sinh từ nhiều tỉnh thành di chuyển về Cố đô đã minh chứng cho năng lực vận hành và sự đồng bộ của toàn hệ thống giáo dục K12.

Đoàn thể thao iSchool Quảng Trị rạng rỡ check-in tại khuôn viên điểm trường đăng cai UKA Huế trong ngày đầu hội tụ.

Ngay sau nghi thức thắp đuốc và tuyên thệ, các em học sinh đã bước vào thi đấu chính thức ở 5 hạng mục: Bóng đá, Bóng rổ 3x3, Cầu lông, Cờ vua và Cheerleading (Nhảy cổ động). Mỗi bộ môn được thiết kế nhằm đánh giá những khía cạnh khác nhau trong năng lực thể chất của học sinh: từ sức bền, tốc độ, khả năng phối hợp đồng đội cho đến tư duy chiến thuật và sự nhạy bén. Bên cạnh đó, giải đấu cũng tổ chức các trận bóng đá giao lưu dành cho Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên và Phụ huynh, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

Khẳng định triết lý giáo dục phát triển toàn diện

UKA & iSchool Olympics 2026 không đơn thuần là một giải đấu phong trào, mà là môi trường thực chứng cho định hướng giáo dục của hệ thống. Để phục vụ lịch thi đấu liên tục với cường độ cao, hệ thống cơ sở vật chất tại UKA Huế trên khuôn viên gần 40.000m2 đã được tối ưu hóa. Từ cụm sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng rổ ngoài trời đến khu vực nhà thi đấu đa năng đều được rà soát khắt khe nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn và an toàn tối đa cho các vận động viên.

Sự tĩnh lặng đối lập đầy kịch tính tại bộ môn Cờ vua, nơi các kỳ thủ nhí đấu trí qua từng nước cờ chiến thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tăng Kim Huyền – Phó Giám đốc Tuyển sinh & Thương hiệu hệ thống UKA & iSchool chia sẻ: "Thước đo thành công của một ngôi trường không chỉ giới hạn ở những điểm số học thuật trên lớp. Một hệ sinh thái giáo dục toàn diện là nơi các em được rèn luyện cả Trí tuệ lẫn Thể lực. Khi phụ huynh chọn UKA hay iSchool, quý vị đang trao cho con em mình chiếc chìa khóa để bước vào một hệ sinh thái giáo dục liên kết toàn quốc, nơi các em được thụ hưởng những sân chơi quy mô và chuyên nghiệp".

Cùng chung tầm nhìn đó, đại diện đơn vị đăng cai, cô Huỳnh Thị Liễu (Hiệu trưởng UKA Huế) cũng gửi gắm thông điệp đến các vận động viên: "Thể thao là hành trình để mỗi cá nhân rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng nghị lực và học cách tôn trọng. Thành tích trên bảng điểm chỉ là một phần; điều quan trọng hơn chính là bản lĩnh, tinh thần fair-play và những tình bạn đẹp mà các em mang theo sau khi bước ra khỏi sân đấu".

Sức nóng trên sân cỏ nhân tạo khi các chân sút nhí nỗ lực tranh bóng, phô diễn tốc độ và kỹ thuật cá nhân tại bộ môn Bóng đá.

Một mùa giải chất lượng về chuyên môn

Giải đấu UKA & iSchool Olympics 2026 (Cụm Trung Bắc) diễn ra với các vòng đấu loại trực tiếp và chung kết. Việc tham gia các hoạt động thi đấu mang tính cọ xát cao không chỉ giúp học sinh nâng cao thể trạng, mà còn trang bị cho các em những kỹ năng mềm thiết yếu như tính kỷ luật, tinh thần làm việc nhóm và năng lực vượt qua áp lực – những hành trang quan trọng để các em vững bước trong tương lai.

Khép lại 5 bộ môn thi đấu chính thức, bảng tổng sắp huy chương ghi nhận sự vươn lên và tỏa sáng của nhiều điểm trường ở các thế mạnh khác nhau, phản ánh chất lượng giáo dục thể chất đồng đều trên toàn hệ thống.

Cô Huỳnh Thị Liễu – Đại diện đơn vị đăng cai UKA Huế phát biểu chào mừng và truyền lửa đam mê đến các vận động viên.

Tại sân cỏ, iSchool Hà Tĩnh khẳng định bản lĩnh khi xuất sắc giành Huy chương Vàng Bóng đá ở cả hai cấp Tiểu học và Trung học, trong khi iSchool Quy Nhơn cũng để lại dấu ấn với vị trí Á quân. Ở bộ môn Bóng rổ 3x3, các học sinh đến từ UKA Bình Thạnh đã thể hiện phong độ thi đấu ổn định, thống trị bục cao nhất tại cả hai khối THCS và THPT.

Riêng bộ môn mới Cheerleading (Nhảy cổ động), iSchool Quy Nhơn là đội tuyển xuất sắc giành Huy chương Vàng nhờ kỹ thuật đồng đều và vũ đạo sáng tạo, theo sau là iSchool Quảng Trị và UKA Bình Thạnh. Các môn thi đấu cá nhân như Cờ vua và Cầu lông cũng chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc, chia đều các giải thưởng cá nhân cho đại diện đến từ UKA Đà Nẵng, iSchool Quảng Trị, UKA Huế, UKA Hạ Long và UKA Gia Lai.

Đặc biệt, ở hạng mục giao lưu Bóng đá dành cho Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên và Phụ huynh, chiếc cúp Vô địch đã gọi tên đoàn UKA Gia Lai, khép lại một giải đấu đậm tinh thần thể thao kết nối giữa gia đình và nhà trường.