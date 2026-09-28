Hàng trăm tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu có thể không còn nằm tại tài khoản riêng của doanh nghiệp

Theo dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất các thương nhân đầu mối đang hoạt động phải chốt số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày liền kề trước khi nghị định có hiệu lực.

Toàn bộ số dư dương sau đó được chuyển vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước, thay vì tiếp tục để tại tài khoản riêng của doanh nghiệp.

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp đầu mối không trực tiếp quản lý số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trên tài khoản riêng. Ảnh: Phương Vi

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh cơ chế quản lý Quỹ bình ổn đã có thay đổi lớn trong năm 2026. Trước đó, Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 27-3-2026 của Chính phủ thống nhất bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công Thương được giao tổ chức quản lý, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc sử dụng nguồn tạm ứng này.

Theo số liệu được cập nhật đến 30-6-2026, số dư Quỹ bình ổn từ nguồn trích lập thông thường còn hơn 196 tỷ đồng. Ngoài ra, phần nguồn liên quan đến khoản tạm ứng ngân sách và tiền trích lập để hoàn trả khoản tạm ứng có số dư hơn 1.714 tỷ đồng. Đến hết quý II, số tiền ngân sách thực tế đã tạm ứng cho quỹ được báo cáo hơn 701,8 tỷ đồng.

Dự thảo cũng đặt ra cơ chế kiểm toán độc lập để xác định lại số dư của từng doanh nghiệp. Nếu kiểm toán cho thấy số tiền thực tế cao hơn số doanh nghiệp báo cáo, phần chênh lệch phải được nộp bổ sung vào tài khoản quỹ tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thừa, phần chênh lệch sẽ được hoàn trả theo quy định.

Đối với doanh nghiệp có số dư âm, số tiền phải xử lý cũng được xác định trên cơ sở kết quả kiểm toán và số liệu doanh nghiệp báo cáo. Sau khi hoàn tất việc xác định và bù trừ số dư, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện các bước tiếp theo để xử lý khoản tạm ứng từ ngân sách.

Việc chuyển quỹ về Kho bạc Nhà nước nếu được quy định chính thức sẽ chấm dứt cơ chế để doanh nghiệp đầu mối trực tiếp quản lý số dư quỹ trên các tài khoản riêng. Đây cũng là bước tiếp theo sau khi Chính phủ đã đưa nguồn tạm ứng ngân sách vào cơ chế bình ổn giá xăng dầu trong năm nay.