Hàng trăm suất cơm chay miễn phí mỗi ngày từ gian bếp nhà chùa ở TPHCM

Được thành lập từ năm 2020, bếp ăn duy trì hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, trong khung giờ 10h30-12h.

Mỗi ngày, bếp chuẩn bị từ 300-400 suất cơm chay miễn phí, trao tận tay người lao động nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.