Hàng trăm siêu thị tại Pháp tê liệt vì bị tấn công mạng 'chưa từng có' vào hệ thống tủ lạnh

Khu vực thực phẩm đông lạnh tại một siêu thị gần Nantes đóng cửa sau cuộc tấn công mạng ngày 12-10-2026

Vụ việc được các chuỗi bán lẻ lớn xác nhận ngày 13-10. Văn phòng Công tố Paris cho biết đây là cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có vào các tủ lạnh kết nối trong hệ thống nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên khắp nước Pháp.

Thủ tướng Sebastien Lecornu đã chỉ đạo Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Pháp (ANSSI) vào cuộc điều tra. Pháp cũng đang phối hợp với các đối tác châu Âu vì nhiều nước khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Theo truyền thông địa phương, tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong phần mềm quản lý lạnh của hãng Danfoss, Đan Mạch.

Hệ thống lạnh tại các siêu thị hiện đại thường được điều khiển tập trung qua một bảng điều khiển kết nối Internet, cho phép công ty bảo trì truy cập từ xa.

Tin tặc đã vượt qua lớp xác thực và kích hoạt từ xa chế độ rã đông cưỡng bức trên diện rộng.

Điều này khiến toàn bộ hệ thống ngừng làm lạnh và tự gia nhiệt, đẩy nhiệt độ từ -18 độ C lên 50 độ C.

Hàng trăm siêu thị bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng

Công ty an ninh mạng Claroty đã từng cảnh báo về lỗ hổng này từ ngày 9-8, nó có thể khiến kẻ tấn công đăng nhập từ xa và điều khiển các tính năng của thiết bị.

Vụ tấn công đã gây thiệt hại lớn. Ít nhất 300 cửa hàng Intermarche và thương hiệu Netto, hơn 100 cửa hàng Cooperative U, 80 siêu thị Carrefour, khoảng 5% trong số 490 cửa hàng Monoprix và một số cửa hàng E.Leclerc bị ảnh hưởng.

Nhiệt độ tăng đột ngột gây hỏng máy, chập điện dẫn tới cháy tại một số điểm. Intermarche cho biết các cửa hàng bị tấn công phải vứt bỏ toàn bộ sản phẩm tươi và đông lạnh.

Giám đốc điều hành Intermarche, ông Thierry Cotillard cho biết thiệt hại do vụ tấn công mạng gây ra là chưa từng có, lên tới hàng chục triệu euro trên toàn nước Pháp chỉ trong một ngày.

Chuyên gia an ninh mạng Sekoia cho biết nhiều nước châu Âu khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức và Bỉ cũng ghi nhận sự cố tương tự.

"Nhắm vào thiết bị thiết yếu để bảo quản sản phẩm tươi và nguồn cung thực phẩm của người Pháp là cực kỳ nghiêm trọng và chưa từng có. Điều này không thể chấp nhận được" - Giám đốc điều hành Cooperative U, ông Dominique Schelcher bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội X.

Các chuyên gia cảnh báo đây là "hồi chuông cảnh tỉnh toàn cầu". "Chúng ta có cơ sở hạ tầng kết nối trực tiếp trên Internet và có thể bị hack. Đó là thực tế mới... Nếu là cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc bệnh viện, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn" - Chuyên gia an ninh mạng Steven Lachance nói.

Theo Al Jazeera