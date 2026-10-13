Hàng trăm siêu thị tại Pháp bị tấn công mạng

Khoảng 150 siêu thị thuộc chuỗi Intermarché tại Pháp đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng vào tối 11/10. Theo hãng tin Bloomberg, các đối tượng tấn công đã truy cập trái phép vào hệ thống điều khiển làm lạnh và chuyển thiết bị sang chế độ rã đông.

Hậu quả là nhiệt độ bên trong các tủ lạnh và tủ đông tăng lên tới 50 độ C, duy trì trong khoảng sáu giờ. Nhiều loại thực phẩm, gồm thịt, hàng đông lạnh và rau củ, bị hư hỏng và buộc phải loại bỏ.

HỆ THỐNG LÀM LẠNH BỊ CAN THIỆP, THỰC PHẨM PHẢI TIÊU HỦY

Vụ việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bảo quản thực phẩm tại các cửa hàng, đồng thời cho thấy nguy cơ phát sinh thiệt hại vật chất khi hệ thống điều khiển thiết bị bị xâm nhập. Khác với các cuộc tấn công chỉ nhằm đánh cắp dữ liệu hoặc làm gián đoạn dịch vụ trực tuyến, việc can thiệp vào hệ thống làm lạnh có thể tác động trực tiếp đến điều kiện vận hành tại các cơ sở kinh doanh.

Groupement Mousquetaires cho biết các hệ thống làm lạnh bị ảnh hưởng do Danfoss quản lý. Tập đoàn này cũng nói rằng việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng sẽ do nhà cung cấp thực hiện.

Ngoài Intermarché, chuỗi siêu thị Coopérative U cũng ghi nhận sự cố liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Giám đốc điều hành Dominique Schelcher xác nhận thông tin trên mạng xã hội X. Theo hãng tin Agence France-Presse (AFP), chưa đến 100 cửa hàng thuộc hệ thống này bị ảnh hưởng.

Một số cửa hàng thuộc chuỗi Leclerc cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công, theo đài BFM. Tuy nhiên, tại thời điểm Bloomberg đưa tin, Leclerc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin này.

Như vậy, sự cố không chỉ giới hạn ở một chuỗi bán lẻ mà còn ảnh hưởng đến nhiều hệ thống siêu thị tại Pháp. Dù số lượng cửa hàng bị tác động tại từng doanh nghiệp khác nhau, việc các hệ thống làm lạnh trở thành mục tiêu cho thấy những thiết bị vốn phục vụ hoạt động hậu cần và bảo quản hàng hóa cũng có thể trở thành điểm dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng.

Đối với ngành bán lẻ thực phẩm, hệ thống làm lạnh đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chất lượng và độ an toàn của hàng hóa. Khi thiết bị bị điều khiển trái phép, doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn hoạt động mà còn có thể chịu tổn thất do thực phẩm hư hỏng, chi phí xử lý hàng hóa và việc khôi phục hệ thống.

LỖ HỔNG TRONG BỘ ĐIỀU KHIỂN LÀM LẠNH TỪNG ĐƯỢC CẢNH BÁO

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các nhà nghiên cứu an ninh mạng đã từng cảnh báo về những lỗ hổng trong bộ điều khiển làm lạnh của Danfoss, thiết bị được sử dụng tại các siêu thị và cơ sở lưu trữ lạnh.

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 8, nhóm nghiên cứu Team82 thuộc công ty an ninh mạng Claroty đã chỉ ra các điểm yếu bảo mật trong những bộ điều khiển này. Theo nhóm nghiên cứu, họ phát hiện một cơ chế xác thực ẩn có khả năng bị lợi dụng để can thiệp vào hoạt động của hệ thống làm lạnh.

Các bộ điều khiển làm lạnh có nhiệm vụ quản lý hoạt động của thiết bị nhằm duy trì nhiệt độ theo yêu cầu. Trong môi trường siêu thị và kho lạnh, việc kiểm soát nhiệt độ ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình bảo quản thực phẩm. Nếu kẻ tấn công có thể truy cập và thay đổi các thông số vận hành, hậu quả có thể vượt ra ngoài phạm vi hệ thống công nghệ thông tin, ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị vật lý và hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo của Team82, cơ chế xác thực được phát hiện có thể tạo điều kiện để các đối tượng trái phép thao túng hoạt động của hệ thống làm lạnh. Tuy nhiên, thông tin được công bố trong bài viết chưa xác nhận liệu lỗ hổng mà nhóm nghiên cứu cảnh báo hồi tháng 8 có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc tấn công tại những siêu thị Pháp hay không.

Mối liên hệ giữa cảnh báo kỹ thuật và sự cố thực tế vì vậy vẫn cần được làm rõ. Việc cùng nhắc đến hệ thống làm lạnh của Danfoss không đồng nghĩa với việc các cuộc tấn công đã khai thác chính xác lỗ hổng được nêu trong báo cáo.

Dù chưa có kết luận về phương thức xâm nhập, sự việc cho thấy rủi ro an ninh mạng không chỉ nằm ở máy chủ, dữ liệu khách hàng hay các nền tảng trực tuyến. Những hệ thống điều khiển thiết bị vật lý, vốn được sử dụng để duy trì hoạt động thường ngày của doanh nghiệp, cũng có thể trở thành mục tiêu của tin tặc.

Hiện các thông tin được công bố chưa làm rõ danh tính thủ phạm, động cơ của các cuộc tấn công hay tổng thiệt hại mà các chuỗi siêu thị phải gánh chịu.