Hàng trăm siêu thị Pháp bị tấn công mạng vào hệ thống làm lạnh: Paris cáo buộc Iran đứng sau, tuyên bố đáp trả mạnh

Các hệ thống làm lạnh của nhiều siêu thị ở Pháp đã bị tấn công mạng trong đêm 11-12/10. (Nguồn: IMAGO)

Vụ việc xảy ra trong đêm 11-12/10, ảnh hưởng đến khoảng 700 trong tổng số gần 10.000 siêu thị tại Pháp. Cuộc tấn công làm hỏng một lượng lớn thực phẩm, trong một số trường hợp khiến nhiệt độ tại các thiết bị làm lạnh tăng cao đến mức gây cháy.

Theo báo Le Figaro, các cơ quan tình báo Pháp quy trách nhiệm vụ việc cho đơn vị tác chiến mạng thuộc IRGC.

Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết đã mở cuộc điều tra tư pháp nhằm vào người đứng đầu nhóm Shahid Kaveh, một đơn vị tấn công mạng trực thuộc Trung tâm Điện tử và Không gian mạng của IRGC, cùng hai cấp phó và những cá nhân khác có thể được xác định trong quá trình điều tra. Văn phòng công tố Paris cũng đề nghị ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với các đối tượng liên quan.

Pháp dự kiến triệu tập Đại sứ Iran để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux cho rằng, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại vật chất và tổn thất thực phẩm đáng kể, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của Liên hợp quốc về hành vi có trách nhiệm của các quốc gia trên không gian mạng.

Paris cũng sẽ đề xuất các đối tác châu Âu áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với những tổ chức và cá nhân Iran bị xác định có liên quan đến vụ việc, cũng như các hoạt động mạng gây hại khác.

Phát biểu trên truyền hình Franceinfo, Ngoại trưởng Barrot gọi đây là vụ tấn công chưa từng có tiền lệ về quy mô và mức độ nguy hiểm.

Ông cho biết, nước này sẽ không chỉ dừng lại ở việc triệu tập Đại sứ Iran hay đề xuất các biện pháp trừng phạt của châu Âu, nhấn mạnh: “Chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào và sẽ thực hiện mọi biện pháp, kể cả những biện pháp có thể không được công bố, mà chúng tôi cho là tương xứng và cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo”.

Vụ tấn công mạng tại Pháp diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu khác, gồm Anh, Đức, Italy, Bồ Đào Nha và Hà Lan, cũng ghi nhận các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh. Tuy nhiên, chưa rõ những sự cố này có liên quan với nhau hay không. Giới chức Pháp cũng từng thông báo về một âm mưu tấn công tương tự nhằm vào các thiết bị làm lạnh tại ngân hàng máu, nhưng đã được ngăn chặn.

Iran chưa đưa ra phản ứng với cáo buộc trên.