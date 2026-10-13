Hàng trăm siêu thị Pháp bị tấn công mạng, tủ lạnh bị đẩy lên 50°C

Hàng trăm cửa hàng thuộc các chuỗi siêu thị lớn tại Pháp hồi đầu tuần này đã rơi vào tình trạng hoảng loạn, khi hệ thống tủ lạnh bảo quản thực phẩm bị tin tặc can thiệp từ xa.

Theo nhiều nguồn tin, vụ tấn công khiến nhiệt độ bên trong các ngăn chứa đồ đông lạnh và thực phẩm tươi sống đột ngột tăng vọt tới 50 độ C suốt nhiều giờ liền, vượt xa mọi giới hạn an toàn kỹ thuật thông thường.

Sự cố hy hữu trên không chỉ gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế do hàng hóa đông lạnh bị hỏng hoàn toàn, mà còn kích hoạt các vụ hỏa hoạn nhỏ tại một số địa điểm, khiến dư luận châu Âu rúng động trước một kịch bản tấn công chưa từng có tiền lệ.

Hàng trăm siêu thị Pháp điêu đứng sau cuộc tấn công mạng chưa từng có khiến tủ lạnh tăng nhiệt độ đột ngột, gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: France Comfort

Nhiều tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Pháp như Intermarché, Coopérative U hay E. Leclerc đều xác nhận đã trở thành nạn nhân của chiến dịch phá hoại quy mô lớn này.

Chỉ riêng hệ thống Intermarché cùng thương hiệu Netto đã có khoảng 150-300 cửa hàng bị nhắm mục tiêu, buộc nhân viên phải vứt bỏ toàn bộ lượng lớn thực phẩm tươi sống và đồ đông lạnh nhằm ngăn chặn rủi ro ngộ độc cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, chuỗi bán lẻ Coopérative U ghi nhận hơn 100 chi nhánh bị ảnh hưởng nặng nề, còn Carrefour và Monoprix cũng báo cáo tình trạng tương tự tại hàng chục cơ sở kinh doanh của mình.

Lên tiếng trên mạng xã hội, Giám đốc điều hành Dominique Schelcher của Coopérative U bày tỏ sự phẫn nộ và khẳng định: "Việc nhắm vào các thiết bị thiết yếu đối với việc bảo quản sản phẩm tươi sống và nguồn cung cấp lương thực của người dân Pháp là vô cùng nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ. Điều này là không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, ông Christophe Hansen - Ủy viên nông nghiệp và thực phẩm của Liên minh Châu Âu - cũng đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ, khi cho rằng việc vũ khí hóa lương thực thông qua không gian mạng nay đã trở thành một thực tế phũ phàng đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt ở mọi cấp độ.

Trước quy mô và tính chất nguy hiểm của vụ việc, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã lập tức chỉ đạo cơ quan an ninh mạng quốc gia tiến hành điều tra khẩn cấp để làm rõ nguyên nhân. Các chuyên gia kỹ thuật ban đầu xác định lỗ hổng nằm ở phần mềm quản lý từ xa do công ty công nghệ Danfoss của Đan Mạch cung cấp.

Phía nhà sản xuất thừa nhận các thiết bị bị xâm nhập đều là các dòng sản phẩm đời cũ đang chạy những phiên bản trình điều khiển lỗi thời và không còn nhận được các bản vá bảo mật thường xuyên, đồng thời cho biết họ đã nhiều lần khuyến cáo khách hàng nâng cấp hệ thống.

Vụ việc xảy ra giữa lúc không khí an ninh tại châu Âu đang vô cùng căng thẳng trước các mối đe dọa tấn công lai từ những thế lực thù địch bên ngoài. Hồi tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ hệ thống hạ tầng trọng yếu của quốc gia trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Hiện tại, Chính phủ Pháp đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong Liên minh Châu Âu để rà soát phạm vi ảnh hưởng, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục hậu quả và ngăn chặn nguy cơ lây lan diện rộng, trong bối cảnh các chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương trước những làn sóng tội phạm công nghệ cao.