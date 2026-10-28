Hàng trăm Phật tử thắp nến cầu nguyện nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại tổ đình Vạn Thọ

Chư Tăng, Phật tử tham dự

Dưới hàng trăm ngọn nến lung linh, giai điệu xướng niệm "Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát" trầm hùng vang vọng, mọi người chắp tay, ánh mắt hướng về vị Bồ-tát với trọn niềm tin kính.

Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ ý nghĩa ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm

Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì tổ đình Vạn Thọ đã có thời pháp thoại ngắn chia sẻ về ý nghĩa ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm, vị Bồ-tát hiện thân của tinh thần đại bi - lòng thương yêu rộng lớn không phân biệt.

"Ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm là dịp để mỗi người lặng lẽ soi rọi lại chính mình, để ta học hạnh lắng nghe bằng một tâm trí thanh tịnh, mở ra cánh cửa thấu hiểu để chữa lành những rạn nứt trong các mối quan hệ; là lúc khai mở tâm từ bi vốn sâu lắng bên trong, tập trao đi sự bao dung và sẻ chia trước những khổ đau của đồng loại; và hơn hết, là khoảnh khắc tìm về sự bình an cần thiết giữa dòng đời biến động.", Thượng tọa trụ trì tổ đình Vạn Thọ chia sẻ.

Phật tử tụng kinh

Sau đó, đại chúng cùng xưng tán danh hiệu, hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm và trì tụng phẩm Phổ môn trong Bổn môn Pháp hoa, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận: