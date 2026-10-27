Hàng trăm nhà đất dôi dư sau sáp nhập ở Lâm Đồng chờ xử lý

Hàng trăm nhà đất dôi dư chưa được khai thác

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xử lý 794/1.255 cơ sở nhà đất, đạt hơn 63%. Trong đó, 689 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng và 105 cơ sở đã hoàn thành cho thuê.

Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng thực hiện cho thuê 39 cơ sở, thu hơn 10,75 tỷ đồng. UBND các xã, phường, đặc khu cho thuê 66 cơ sở, thu hơn 4,91 tỷ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xử lý 794/1.255 cơ sở nhà đất dôi dư, đạt hơn 63%.

Tuy nhiên, hiện còn 439 cơ sở đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý nhưng đang xây dựng phương án khai thác. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng quản lý 105 cơ sở, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng quản lý 128 cơ sở và các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã quản lý 206 cơ sở. Ngoài ra, 22 cơ sở nhà, đất của Trung ương vẫn chưa hoàn thành thủ tục chuyển giao cho tỉnh Lâm Đồng.

Thực tế này cho thấy, việc xử lý tài sản dôi dư không chỉ là bài toán bàn giao, sắp xếp trụ sở mà còn liên quan đến hiện trạng, pháp lý, công năng và nhu cầu sử dụng của từng cơ sở. Trong khi một số tài sản có thể đưa vào khai thác thương mại, những cơ sở khác lại có khả năng phục vụ trực tiếp nhu cầu dân sinh.

Nếu chậm xây dựng phương án, tài sản có nguy cơ xuống cấp, phát sinh chi phí bảo quản, tiềm ẩn tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn có nhu cầu về trường học, nhà công vụ giáo viên, sân chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Siết tiến độ, rõ trách nhiệm từng đơn vị

Trước thực trạng trên, tại buổi làm việc liên quan tới phương án quản lý, xử lý, khai thác tài sản công dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh ngày 26/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát những cơ sở dôi dư có vị trí, diện tích phù hợp để làm thủ tục điều chuyển, bố trí trường học, nhà công vụ giáo viên, sân chơi, sân tập thể thao và không gian sinh hoạt chung.

Đối với những cơ sở chưa thể cho thuê ngay, cần nghiên cứu chuyển đổi công năng thành không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, thể thao phục vụ trực tiếp người dân.

Ông Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị các địa phương có nhu cầu sử dụng những cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh có văn bản đề xuất để tỉnh xem xét, tạo điều kiện giao về cho xã, phường, đặc khu quản lý, sử dụng.

Nhiều cơ sở nhà đất ở Lâm Đồng vẫn đang chờ xử lý.

Định hướng này mở ra khả năng tận dụng những công trình còn giá trị sử dụng để giải quyết nhu cầu cơ sở vật chất tại địa phương, thay vì để trụ sở đóng cửa kéo dài. Tuy nhiên, việc điều chuyển, chuyển đổi công năng cần được thực hiện đúng quy định, phù hợp hiện trạng công trình và nhu cầu thực tế.

Trong thời gian chưa hoàn thành xử lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo quản tài sản, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, an ninh, an toàn và kịp thời ngăn chặn hành vi lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Để giải quyết hiệu quả tài sản nhà đất dôi dư sau sáp nhập, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt trong cách làm, bảo đảm xử lý tài sản dôi dư đúng quy định.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng, khối lượng tài sản cần xử lý lớn, nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các đơn vị tập trung triển khai, học hỏi những cách làm hiệu quả, không để chậm trễ kéo dài. Cùng với ưu tiên đấu giá bán, cho thuê, cần lựa chọn phương án chuyển đổi công năng phù hợp, sớm đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đến ngày 1/11, các đơn vị, địa phương và sở, ngành liên quan phải hoàn thiện danh sách tài sản công dôi dư cần cho thuê, đấu giá, khẩn trương đăng tải công khai để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, liên hệ. Bên cạnh đó, các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp, xử lý kịp thời đề xuất, kiến nghị của địa phương, làm rõ nội dung có thể giải quyết hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết, không để hồ sơ tồn đọng, ảnh hưởng tiến độ xử lý, khai thác tài sản công dôi dư.