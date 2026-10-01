Hàng trăm nhà dân ở TPHCM ngập từ đêm đến sáng: 'Nước dâng nhanh, chỉ chưa đầy nửa giờ đã tràn vào'

Ghi nhận sáng 1/10 của Tiền Phong cho thấy hẻm 84 đường số 11 vẫn ngập sâu, có nơi hơn nửa mét. Nước tràn vào nhiều nhà dân khiến việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Theo người dân, nước bắt đầu dâng nhanh sau trận mưa lớn chiều tối 30/9.

Người dân chật vật di chuyển qua khu vực ngập sâu tại hẻm 84 đường số 11, phường Thủ Đức.

Do nước lên nhanh, nhiều hộ không kịp di chuyển tài sản lên cao, nhiều vật dụng, thiết bị điện tử và đồ gia dụng bị ngâm nước.

Một số gia đình phải chờ nước rút mới có thể dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.

Chị Lê Thị Xuân Thu (43 tuổi) cho biết nước tràn nhanh vào nhà, khiến gia đình không kịp kê đồ đạc, máy tính và tủ lạnh bị ngâm nước, hư hỏng.

Nước ngập sâu vào dãy phòng trọ tại hẻm 84 đường số 11, phường Thủ Đức.

Nước ngập một ngôi miếu trong hẻm 84, đường số 11.

Anh Trần Bình (53 tuổi), sống tại khu vực gần 20 năm, cho biết đây là trận ngập nghiêm trọng nhất anh từng chứng kiến, nước dâng nhanh chỉ chưa đầy nửa giờ đã tràn vào nhiều nhà dân, phòng trọ.

Đến khoảng 10h ngày 1/10, nước cơ bản đã rút, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh và khắc phục hậu quả sau ngập.

Hình ảnh người dân ghi lại đêm 30/9, khi nước dâng cao tại hẻm 84 đường số 11, phường Thủ Đức, tràn vào nhiều nhà dân. Ảnh: Người dân cung cấp.

Người dân dùng máy bơm hút nước ra khỏi nhà sau khi nước ngập sâu. ﻿Ảnh: Người dân cung cấp.

Trao đổi với phóng viên, Đại diện UBND phường Thủ Đức cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng ngập nặng tại khu vực là do mưa lớn kết hợp với triều cường.