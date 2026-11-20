Sáng 20/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng cô lập khu vực xảy ra cháy, tạo đường băng rộng khoảng 10-20m nhằm ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng tiếp tục túc trực, theo dõi và xử lý những điểm cháy còn âm ỉ.

Ông Trương Cảnh Tuyên, (thứ 2 từ phải sang) cùng đại tá Lê Đức Bảy, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ tại hiện trường. (Ảnh: CACC).

Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, đại tá Lê Đức Bảy, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ thông tin, khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng trên diện tích khoảng 20.000m². Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích hơn 50.000m², chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Riêng khu vực xảy ra cháy có khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thành phố huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Do kho chứa lượng lớn nguyên liệu giấy dễ cháy, các lực lượng tập trung khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng.

Đến 7h ngày 20/11, đám cháy vẫn còn âm ỉ.

Đến sáng 20/11, lực lượng chức năng đã khống chế được hơn một nửa khu vực kho hàng. Tuy nhiên, đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn, các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai chữa cháy, xử lý những điểm cháy âm ỉ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu. Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng tiếp cận nhưng không khống chế được đám cháy. Khoảng 15 phút sau khi phát hiện, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Kho hàng chứa giấy phế liệu, giấy bìa, bìa carton và nhiều loại phế liệu khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc xử lý các điểm cháy còn âm ỉ gặp nhiều khó khăn.

Hàng trăm người chữa cháy xuyên đêm để khống chế đám cháy tránh lây lan. (Ảnh: CACC).

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc). Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.