Hiện trường cháy nhà máy giấy ở Cần Thơ.

Thông tin được Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 20/11.

Cảnh sát đang dập lửa tại nhà máy giấy sáng 20/11.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h20 ngày 19/11, lửa bao trùm khu vực kho bãi chứa giấy của Nhà máy giấy - Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam. Khu vực cháy rộng gần 20.000 m², chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu lúc không có người làm việc. Một lúc sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành khiến lửa bén vào giấy nguyên liệu khiến đám cháy bùng lên dữ dội.

Hơn 10 phút sau, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhiều đơn vị triển khai phương án dập lửa.

Đám cháy đang được khống chế lúc 7h ngày 20/11.

Theo đại tá Nguyễn Đức Bảy, có gần 30 xe phục vụ chữa cháy được tập trung tại hiện trường gồm xe của Phòng Cảnh sát cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, xe quân sự, nhà máy nhiệt điện… với hàng trăm người tập trung dập lửa.

Đến khoảng 7h ngày 20/11, lực lượng chữa cháy đang khoanh vùng để cô lập từng khu vực cháy, không cho lửa lan ra.

Theo Đại tá Lê Đức Bảy, khu vực cháy là nơi chứa giấy nguyên liệu, nằm xa dãy nhà làm việc. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Nhà máy giấy Lee & Man nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ. Nhà máy có diện tích khoảng 82,8 ha, công suất thiết kế 420.000 tấn giấy bao bì mỗi năm.