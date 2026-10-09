Hàng trăm người tham gia ngày hội hiến máu tại Quảng Trị

Ngày 9/10, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Quảng Ninh và xã Ninh Châu phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu. Ảnh: Văn Sỹ.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", từ sáng sớm, đông đảo các tình nguyện viên đã có mặt để đăng ký. Tình nguyện viên được thăm khám, tư vấn trước khi tham gia hiến máu.

Chị Phạm Hồng Hà, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết, bản thân là người thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu do địa phương và các cơ sở y tế tổ chức. Với chị, việc hiến máu là hành động nhỏ nhưng góp phần quan trọng trong việc cứu chữa người bệnh.

Theo thống kê, ngày hội thu hút hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân các xã Quảng Ninh, Ninh Châu tham gia. Kết thúc chương trình, ban tổ chức thu về 211 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này sẽ được bổ sung vào nguồn máu dự trữ, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức thu về hơn 211 đơn vị máu. Ảnh: Văn Sỹ.

Theo ban tổ chức, ngày hội hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái", trách nhiệm vì cộng đồng. Từ đó lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, chung tay sẻ chia sự sống, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.