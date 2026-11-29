Người dân tham dự ngày hội buffet chay tại tổ đình Vạn Thọ

Ngày hội buffet chay đón hơn 1.200 lượt khách tham dự trải nghiệm hơn 120 món ăn chay, thức uống đến từ 65 gian hàng. Giá vé tham dự chương trình là 200 nghìn đồng/vé.

Toàn bộ các món ăn do chư Tăng, Phật tử tổ đình Vạn Thọ và các tự viện trên địa bàn phường Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh và tỉnh Tiền Giang chung tay hỗ trợ.

Trải nghiệm hơn 120 món ăn chay truyền thống, dân dã

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ, Trưởng ban Tổ chức cho biết mục đích của việc tổ chức hội buffet chay này nhằm gây quỹ để làm các thiện sự như: làm đường, xây cầu ở nông thôn để người dân đi lại dễ dàng, thuận lợi.

"Hội buffet lần này không chỉ tạo cơ hội để Tăng Ni, Phật tử giới thiệu các món ăn chay truyền thống, dân dã đến với người dân mà còn khích lệ tinh thần ăn chay và tạo điều kiện để mọi người cùng làm các thiện sự.", Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức cho biết thêm.

Niềm vui của người tham dự

Tham dự ngày hội buffet chay, người dân có cơ hội trải nghiệm các món ăn chay dân dã truyền thống, đảm bảo sức khỏe và nuôi dưỡng lòng từ bi.

Với chị Nguyễn Thị Hồng (36 tuổi, phường Tân Định) thì đây là dịp để chị và các con đến chùa vào dịp cuối tuần, cùng trải nghiệm các món chay mà trước giờ bản thân chưa được thử qua.

"Các món ăn đều được các cô, các chú chuẩn bị chu đáo, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Mong sao mỗi năm chùa đều tổ chức những ngày hội buffet chay như vậy để Phật tử chúng tôi có cơ hội được tham dự.", chị Hồng bày tỏ.