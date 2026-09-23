Ngày hội là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Hiến máu tình nguyện - Trung Thu Đại đoàn kết”, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức.

Ngay trong buổi sáng, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị trong khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tham gia đăng ký hiến máu.

Hàng trăm người hiến máu, gửi 'món quà' đặc biệt trước Trung Thu.

Hoạt động được tổ chức theo quy trình tiếp nhận và hiến máu của Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Người tham gia được kiểm tra, tư vấn trước khi thực hiện hiến máu, sau đó lấy máu và nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe.

Đoàn Thanh niên Ban Chính sách, chiến lược T.Ư; Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cơ quan Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cùng phối hợp triển khai chương trình.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Nhữ - Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, cảm ơn sự phối hợp của tổ chức Đoàn và các đơn vị trong việc vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các đại biểu tham gia hiến máu tại chương trình.

Theo ông Nhữ, mỗi đơn vị máu được hiến góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Hoạt động cũng góp phần duy trì phong trào hiến máu tình nguyện và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, ban tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận 500 đơn vị máu trong ngày.

Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân tại chương trình.

Tại chương trình, ông Nguyễn Thái Học và ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cùng đại diện các đơn vị phối hợp tham dự, động viên cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu.

Ngày hội hiến máu diễn ra trong thời điểm Tết Trung Thu đang đến gần. Cùng với hoạt động hiến máu, chuỗi chương trình “Hiến máu tình nguyện - Trung Thu Đại đoàn kết” hướng tới chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ một đơn vị máu được trao tặng, chương trình hướng tới việc kết nối hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên với nhu cầu thực tế của cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ người bệnh và lan tỏa tinh thần sẻ chia.