Hàng trăm người được cách ly theo dõi sau khi nhân viên viện nghiên cứu dịch hạch ở Siberia tử vong

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sự cố liên quan đến vi khuẩn gây bệnh dịch hạch. Song giới chức Nga khẳng định, chưa có bằng chứng cho thấy cái chết có liên quan đến công việc của nạn nhân.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ được xác định là Darya Shipilova, 28 tuổi, nhân viên của Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk thuộc Siberia và Viễn Đông. Cô bị bệnh và qua đời tại thị trấn Shelekhov, vùng Irkutsk, trong hoàn cảnh chưa được công bố đầy đủ.

Giới chức địa phương cho biết, nguyên nhân tử vong được xác định là viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy cô mắc bệnh dịch hạch hoặc bị nhiễm vi khuẩn Yersinia pestis trong quá trình làm việc.

Hình ảnh Trung tâm Hỗ trợ và Cứu hộ Y tế, một bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm, tại thị trấn Shelekhov thuộc vùng Irkutsk, Nga. REUTERS/Stringer

Khoảng 200 người được cách ly, truy vết

Sau khi nữ nhân viên qua đời, các cơ quan y tế Nga đã tiến hành truy vết những người từng tiếp xúc với cô. Theo các báo cáo của truyền thông Nga, khoảng 200 người đã được cách ly hoặc đặt dưới sự giám sát y tế.

Một phần bệnh viện tại Shelekhov, nơi người phụ nữ qua đời, cũng được kiểm soát nhằm phục vụ công tác phòng dịch. Một nhà máy nhôm trong khu vực được cho là đã yêu cầu công nhân đeo khẩu trang.

Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát y tế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Nga cho biết, chưa phát hiện ca nhiễm mới liên quan đến vụ việc.

Trong số những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên, các cơ quan chức năng phát hiện hai trường hợp mắc COVID-19 và hai trường hợp nhiễm rhinovirus. Tuy nhiên, không có trường hợp nào được xác định mắc bệnh truyền nhiễm khác có liên quan đến cái chết của cô.

Anna Popova, người đứng đầu Rospotrebnadzor, đã bay tới vùng Irkutsk để tham dự cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá tình hình.

Tin đồn về sự cố phòng thí nghiệm chưa được xác nhận

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện thông tin cho rằng nữ nhân viên có thể đã làm rơi một ống nghiệm chứa vi khuẩn sống trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, Rospotrebnadzor bác bỏ thông tin này và cho biết cuộc kiểm tra tại viện nghiên cứu không phát hiện bằng chứng về bất kỳ tai nạn nào liên quan đến việc xử lý mầm bệnh.

Chính quyền vùng Irkutsk cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng cho thấy cái chết của nữ nhân viên có liên quan đến công việc tại viện nghiên cứu.

Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev cho biết, tình hình hiện đã được kiểm soát. Theo ông, tất cả những người tiếp xúc với nữ nhân viên đã qua đời đều được xác định, kiểm tra và đặt dưới sự giám sát y tế.

“Điều quan trọng là trong vài ngày qua, không có trường hợp mới nào trong số nhân viên của Viện Chống dịch hạch cần được chăm sóc y tế được xác định”, ông Kobzev cho biết.

WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng ở mức thấp

Bệnh dịch hạch là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Loài vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong một số quần thể động vật có vú nhỏ hoang dã và bọ chét của chúng tại nhiều khu vực, trong đó có Siberia.

Dịch hạch có ba thể chính, trong đó dịch hạch thể phổi đặc biệt đáng lo ngại vì vi khuẩn có thể lây truyền qua các giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi.

Tuy nhiên, bệnh dịch hạch có thể được điều trị hiệu quả bằng kháng sinh nếu được phát hiện và điều trị sớm. Ngược lại, bệnh có thể diễn tiến nghiêm trọng và gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Trong đánh giá ban đầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dựa trên những thông tin hiện có, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung dường như ở mức thấp. WHO cũng cho biết sẽ tiếp tục đánh giá rủi ro khi có thêm thông tin về vụ việc.

Mặc dù Siberia là khu vực có sự lưu hành tự nhiên của vi khuẩn gây bệnh dịch hạch, người dân Nga hiếm khi mắc căn bệnh này. Các ca bệnh ở người vẫn được ghi nhận tại một số nơi trên thế giới, đặc biệt tại châu Phi.

Hiện giới chức Nga tiếp tục theo dõi những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên phòng thí nghiệm và khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang lây lan trong cộng đồng.