Hàng trăm người dâng hoa đăng cầu nguyện hòa bình ở TP.HCM

Tối 6/11, nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương và Ban Nghi lễ Trung ương tổ chức lễ thắp nến hoa đăng tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Bình Lợi, TP.HCM, cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an.

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, mỗi hoa đăng tỏa sáng gửi gắm một tâm nguyện kết nối.

Tăng ni, phật tử và người dân dâng hoa đăng tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, các anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, thống nhất Tổ quốc.

"Để tiếng chuông chùa ngân giữa trời yên, để trẻ thơ lớn lên trong vòng tay sum họp, biết bao người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến địa. Xin nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh ấy, giữ gìn hòa bình bằng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với quê hương", Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu.

Hòa thượng cũng bày tỏ tâm nguyện giữ gìn lòng từ bi, soi sáng con đường tu tập và nuôi dưỡng tinh thần phụng sự của tăng ni, phật tử.

“Khi hoa đăng khép lại, nguyện ánh sáng trong lòng vẫn tiếp tục tỏa soi qua từng ý nghĩ thiện lành, từng lời nói hòa ái và từng hành động lợi tha”, Hòa thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ.

Anh Hoàng Phúc (48 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi biết đến chương trình thông qua mạng xã hội. Hôm nay tôi đến đây với hy vọng cầu bình an cho gia đình và đất nước. Tôi mong cho mọi việc đều suôn sẻ, gia đình hạnh phúc".

Nhiều cha mẹ đưa theo con nhỏ đến lễ dâng hoa đăng, không chỉ cầu bình an cho gia đình mà còn dạy con nhỏ nhớ về sự hy sinh của các bậc anh hùng, các thế hệ đi trước để đất nước có ngày hôm nay.

Lễ dâng hoa đăng kết thúc trong không khí trang nghiêm, ấm áp. Những lời cầu nguyện gửi gắm mong ước về cuộc sống bình an và hòa bình.

Sáng 7/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X khai mạc trọng thể. Theo chương trình, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt và nhận nhiệm vụ trong phiên sáng, sau phần công bố kết quả nhân sự.