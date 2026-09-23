Hàng trăm người dân khó khăn ở Nam Ka được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Buôn Ma Thuột vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Ka (Đắk Lắk) và các nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình "Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng năm 2026".

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động phối hợp, giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị, hướng đến chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh trên địa bàn Nam Ka. Tại chương trình, khoảng 300 người dân thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người mắc bệnh và đồng bào dân tộc thiểu số được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở Nam Ka được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Hương Giang.

Bên cạnh đó, người dân còn được trao tặng những phần quà thiết thực, góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ một phần khó khăn trong cuộc sống.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 150 triệu đồng, do các tổ chức, nhóm thiện nguyện vận động. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng trong việc đồng hành, chia sẻ với đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình còn nhiều khó khăn.