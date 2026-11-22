Với chủ đề “Ô Lâm - giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer, đoàn kết và phát triển”, hội thi quy tụ 24 đội, mỗi đội gồm 4 thành viên, đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, ban nhân dân 15 ấp và lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 tham gia giao lưu, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Các đội thực hiện đầy đủ quy trình làm cốm dẹp bằng phương pháp thủ công truyền thống, từ rang nếp, giã, sàng đến hoàn thiện sản phẩm trong thời gian 20 phút.

Thành phẩm được đánh giá dựa trên chất lượng cốm, kỹ thuật thao tác, sự phối hợp đồng đội và phong cách trình diễn. Các đội cũng được khuyến khích mặc trang phục truyền thống Khmer nhằm làm nổi bật nét văn hóa đặc trưng.

Bà Néang Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết: Nghề giã cốm dẹp gắn liền với phong tục cúng cốm dẹp, đồng bào Khmer gọi là Sene Priek Khee. Đây là nét văn hóa lâu đời, thể hiện đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người Khmer Nam Bộ nói chung, người dân Ô Lâm nói riêng.

Theo phong tục, vào dịp rằm tháng 10 âm lịch, sau khi thu hoạch mùa màng, người dân làm cốm dẹp từ những hạt nếp vừa chín tới để dâng cúng Thần Mặt Trăng. Nghi thức thể hiện lòng biết ơn thiên nhiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Để có mẻ cốm ngon, người làm phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng. Thông thường, một người đảm nhận việc rang nếp, hai người giã cốm và một người sàng sảy, làm sạch sản phẩm. Từng nhịp chày đều tay giúp hạt nếp bung dẹp, giữ được độ thơm, dẻo đặc trưng.

Không đơn thuần là món ăn dân gian, cốm dẹp còn mang giá trị văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong từng phum sóc. Vì vậy, hội thi là dịp để người dân, nhất là thế hệ trẻ, trực tiếp trải nghiệm nghề truyền thống, tìm hiểu phong tục và tiếp nối những giá trị do cha ông truyền lại.

Gia đình ông Chau Sóc Sanh là một trong những hộ có nhiều năm gắn bó với nghề giã cốm dẹp cho biết: Trước đây gia đình có 9 người thì đến 8 người tham gia làm cốm dẹp. Nguyên liệu chủ yếu là nếp, trong đó nếp sào tháng (nếp mùa) được đánh giá cho chất lượng cốm thơm ngon hơn. Vào những đợt cao điểm, gia đình từng sản xuất khoảng 200 - 300 lít cốm mỗi ngày để cung ứng cho thị trường, nhất là dịp lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, nghề làm cốm dẹp hiện không còn nhộn nhịp như trước.

Hội thi Giã cốm dẹp năm 2026 được UBND xã Ô Lâm tổ chức trong khuôn khổ Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đây là hướng tiếp cận nhằm đưa văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Thông qua hội thi, người dân, đoàn viên, thanh niên và học sinh có cơ hội tìm hiểu, thực hành các công đoạn làm cốm. Những người có kinh nghiệm cũng có dịp truyền dạy kỹ thuật, chia sẻ câu chuyện nghề, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị văn hóa của đồng bào mình.

Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, cho biết địa phương định hướng bảo tồn, phát huy nghề làm cốm dẹp truyền thống gắn với phát triển kinh tế và du lịch. Trong thời gian tới, xã sẽ quan tâm hỗ trợ xây dựng sản phẩm cốm dẹp trở thành sản phẩm OCOP, từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ và quảng bá thương hiệu địa phương.