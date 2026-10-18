Hàng trăm người chung tay làm sạch bãi biển nổi tiếng của Quảng Trị

Ngày 18/10, ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với nhiều lực lượng triển khai dọn dẹp bãi biển Nhật Lệ.

Hàng trăm đoàn viên cùng công nhân vệ sinh tham gia làm sạch bãi biển Nhật Lệ. Ảnh: L.C.

Theo đó, để trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bãi biển Nhật Lệ bị rác thải bủa vây sau đợt mưa lớn kéo dài, hơn 200 đoàn viên, thanh niên và nhân viên môi trường cùng tham gia dọn rác. Các lực lượng thực hiện phương châm thu gom ở đâu sạch ở đó, ưu tiên những khu vực có rác thải lớn từ thượng nguồn các sông, suối dạt vào. Số rác này sẽ được vận chuyển đến nơi tập kết, xử lý theo quy định.

Các lực lượng thực hiện phương châm thu gom ở đâu sạch ở đó. Ảnh: L.C.

Theo ông Hùng, việc ra quân và duy trì các hoạt động thu gom rác, vệ sinh bãi biển có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan phục vụ du lịch. Hoạt động này cũng thể hiện sự phối hợp giữa các đơn vị, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn sông Nhật Lệ đổ về kéo theo lượng lớn rác thải sinh hoạt, cành cây. Sau khi tới vùng cửa biển, số rác thải cùng cành cây này bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Lượng lớn cành cây, rác thải sinh hoạt dạt vào bờ biển Nhật Lệ. Ảnh: H.T.

Ghi nhận tại bãi biển Nhật Lệ lượng lớn cành cây cùng các loại rác thải xen lẫn chai nhựa, hộp xốp, túi nilon và nhiều loại rác sinh hoạt khác. Có vị trí, cây gỗ và rác tập trung thành từng đống ngay sát mép nước.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới họp bàn lên phương án và lập tờ trình xin hỗ trợ kinh phí để huy động máy móc, nhân lực nhằm thu gom, vận chuyển rác và củi gỗ.