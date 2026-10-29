Hàng trăm người 'bám trụ' trong khu chung cư chờ sập ở TPHCM

Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975.

Ngày 27/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại chung cư Vĩnh Hội, hoạt động kinh doanh buôn bán dưới các lô chung cư vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Trong khi đó các tầng trên vắng hoe. Nhiều vị trí bên trong các tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bê tông ngoài hành lang các căn hộ bị bong tróc, để lộ cốt thép hoen gỉ.

Một số khu vực được gia cố tạm bằng thanh sắt, lưới bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ bê tông rơi xuống.

Có nguy cơ đổ sập song đến nay vẫn còn hàng trăm người bám trụ lại chung cư Vĩnh Hội.

Nhiều người dân sống tại chung cư Vĩnh Hội mong sớm được di dời, có phương án bồi thường thỏa đáng để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Nhiều bảng cảnh báo nguy hiểm được lắp tại các hành lang trong chung cư Vĩnh Hội.

Ông Đỗ Hồng Xuân (72 tuổi, sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội từ năm 1970), cho biết việc di dời khiến ông lo lắng. Dù bên trong căn hộ còn sử dụng được nhưng nhiều vị trí ở hành lang đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn. Gia đình ông Xuân có 8 người sống trong căn hộ rộng khoảng 30 m². “Người dân ở đây chủ yếu là lao động tự do, buôn bán, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy, chúng tôi mong Nhà nước có giá bồi thường hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống sau khi di dời”, ông Xuân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (cư dân lâu năm tại chung cư Vĩnh Hội), cho biết người dân đồng tình di dời nhưng mong sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí nơi ở phù hợp,. Mỗi hộ có nguyện vọng riêng, người muốn nhận nhà tái định cư, người muốn nhận tiền về quê tự lo nơi ở mới. Riêng gia đình bà mong được đổi căn hộ lấy căn hộ, ưu tiên nơi ở gần khu vực hiện tại.

Theo bà Tâm, chính quyền cần quan tâm đến hoàn cảnh của từng hộ, nhất là người cao tuổi, neo đơn, đồng thời bảo đảm điều kiện sinh kế cho người dân sau di dời. “Chỗ ở mới ít nhất phải bằng, hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại. Người dân cần biết khi di dời thì chỗ ăn, chỗ ở, sinh kế và cuộc sống sau này sẽ như thế nào”, bà Tâm bày tỏ.

Với những người già neo đơn, việc di dời khỏi căn hộ quen thuộc còn đặt ra nhiều nỗi lo về nơi ở mới và cuộc sống sau này.

Chung cư xuống cấp gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đến tháng 10/2026, chung cư vẫn còn 141 hộ chưa di dời. Trong bối cảnh đó, việc thông tin rõ ràng về phương án bồi thường, hỗ trợ tạm cư và tái định cư sẽ giúp người dân chủ động chuẩn bị cho sự thay đổi lớn trong cuộc sống.

Hơn 100 hộ dân đã di dời Được xây dựng trước năm 1975, theo kết quả kiểm định chất lượng, chung cư Vĩnh Hội (phường Khánh Hội, TPHCM) xếp hạng D – mức nguy hiểm cao nhất, có thể sập bất cứ lúc nào. Đến cuối tháng 10/2026, đã có 103 trường hợp thực hiện việc di dời ra khỏi chung cư, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.