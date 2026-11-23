Theo thống kê của Fiingroup, trong 12 tháng tới, từ tháng 11/2026 đến tháng 10/2027, Vingroup có lượng trái phiếu đáo hạn lớn nhất với 23.000 tỷ đồng. Xếp sau là Hưng Phát Invest Hà Nội với 12.650 tỷ đồng và Vinhomes với 8.090 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác cũng có giá trị trái phiếu đến hạn đáng kể gồm Công ty Phát triển Bất động sản Hưng Long, Parkland 53, Novaland và Địa ốc Việt Hân.

Áp lực thanh toán trái phiếu không dừng lại ở tháng cuối năm 2026 mà dự kiến tiếp tục gia tăng trong năm 2027.

Đáng chú ý, trong danh sách các tổ chức phát hành có lượng trái phiếu đáo hạn lớn, Fiingroup ghi nhận một số doanh nghiệp từng có sự kiện tín dụng liên quan đến tái cấu trúc nợ như Novaland, Vạn Hương, TNR Holdings Việt Nam và HANO-VID. Điều này khiến nghĩa vụ thanh toán của nhóm doanh nghiệp bất động sản tiếp tục là vấn đề được thị trường quan tâm.

Còn theo thống kê của VIS Rating, khoảng 235.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong 12 tháng tới, cao hơn gần 39% so với giá trị đáo hạn của 12 tháng trước đó. Áp lực thanh toán tập trung vào một số thời điểm. Riêng tháng 12/2026, khoảng 30.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, trong đó 11.000 tỷ đồng thuộc nhóm đã phát sinh chậm trả hoặc được gia hạn nợ.

Sang năm 2027, tháng 6 dự kiến là thời điểm có lượng trái phiếu đáo hạn lớn nhất, khoảng 39.000 tỷ đồng, với hơn một nửa thuộc nhóm bất động sản dân cư.

Quy mô trái phiếu đáo hạn gia tăng trong bối cảnh các tổ chức phát hành vẫn phải đối mặt với áp lực thu xếp nguồn tiền. Theo dữ liệu Fiingroup cập nhật đến ngày 10/11/2026, các doanh nghiệp đã thanh toán tổng cộng 219.200 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu từ đầu năm, tương đương 74,2% nghĩa vụ của cả năm.

Đáng chú ý, tổng nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trong tháng 12/2026 dự kiến lên tới 55.800 tỷ đồng, tăng 125,6% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong năm.

Trong khi đó, hoạt động phát hành mới có dấu hiệu chững lại. Tháng 10/2026, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 46.700 tỷ đồng, giảm 38,3% so với tháng trước và 31,6% so với cùng kỳ. Mức phát hành thấp hơn tổng giá trị trái phiếu đáo hạn và mua lại trước hạn, khiến dư nợ toàn thị trường cuối tháng giảm 0,1%, xuống 1,48 triệu tỷ đồng.

Theo Fiingroup, phát hành mới giảm trong khi nghĩa vụ đáo hạn tăng cho thấy áp lực tái cấp vốn vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm bất động sản, trong bối cảnh tín dụng được kiểm soát chặt và chi phí huy động vốn tăng.

Thực tế, khả năng tiếp cận kênh trái phiếu giữa các doanh nghiệp đang có sự phân hóa. Theo VIS Rating, tổng giá trị phát hành trong quý III/2026 đạt khoảng 172.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngân hàng chiếm tới 66% tổng giá trị phát hành, còn bất động sản đóng góp 26%.

Dù giá trị phát hành của nhóm bất động sản tăng 29% so với cùng kỳ, hoạt động huy động vốn vẫn tập trung ở một số ít chủ đầu tư lớn, chủ yếu là Vinhomes và các doanh nghiệp liên quan đến Masterise. Vì vậy, sự phục hồi của quy mô phát hành toàn thị trường chưa đồng nghĩa với việc mọi doanh nghiệp bất động sản đều có thể dễ dàng huy động vốn thay thế.

Chi phí vốn cũng là một trở ngại. VIS Rating cho biết lãi suất coupon bình quân của trái phiếu bất động sản phát hành mới trong quý III/2026 ở mức 11,5%/năm. Mặt bằng chi phí cao cùng điều kiện thanh khoản hạn chế tiếp tục gây sức ép lên các tổ chức phát hành có hồ sơ tín nhiệm yếu.

Áp lực thu xếp nguồn tiền đã thể hiện qua việc một số doanh nghiệp lựa chọn gia hạn trái phiếu để giảm nghĩa vụ thanh toán trong ngắn hạn.

Trong quý III/2026, Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đã điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu mã DRT12101 từ 60 tháng lên 84 tháng, lùi ngày đáo hạn từ 29/9/2026 sang 29/9/2028.

Cùng với việc kéo dài kỳ hạn, doanh nghiệp nâng lãi suất trái phiếu từ 10,8%/năm lên 13,6%/năm kể từ kỳ tính lãi thứ 11, bắt đầu từ ngày 29/9/2026.

Vạn Hương là chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Dự án có quy mô khoảng 480 ha, tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC cũng đã gia hạn kỳ hạn trái phiếu thêm 1-2 năm trong quý III/2026 nhằm giảm áp lực tái cấp vốn trước mắt.

Còn theo VIS Rating, trong tháng 10/2026, sau khi loại trừ trái phiếu ngân hàng, khoảng 52% giá trị phát hành được sử dụng để cơ cấu nợ, trong khi 42% phục vụ hoạt động đầu tư. Việc phát hành để cơ cấu nợ không đồng nghĩa doanh nghiệp gặp khó khăn thanh toán, nhưng cho thấy nhu cầu sắp xếp lại các nghĩa vụ tài chính vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động huy động vốn.

VIS Rating dự báo hoạt động phát hành sơ cấp trong quý IV/2026 duy trì ổn định nhờ nhu cầu vốn phát triển dự án và tái cấp vốn của các chủ đầu tư bất động sản. Dù vậy, rủi ro tái cấp vốn vẫn ở mức cao đối với những doanh nghiệp có hồ sơ tín nhiệm yếu, đặc biệt là nhóm từng chậm trả hoặc tái cấu trúc trái phiếu.

Với lượng trái phiếu đáo hạn dự kiến tăng mạnh trong năm 2027, bài toán của các doanh nghiệp không chỉ là tìm nguồn tiền thanh toán đúng hạn mà còn phải bảo đảm dòng tiền đủ đáp ứng những nghĩa vụ tài chính tiếp theo.