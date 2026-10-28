Hàng trăm nghìn phiếu bầu đặc biệt có thể làm thay đổi cục diện bầu cử ở Israel

Một binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel bỏ phiếu hôm 21/10/2026. Ảnh: IDF

Với số lượng dự kiến lên tới 650.000 phiếu, tương đương khoảng 15 ghế trong Quốc hội, việc kiểm phiếu đặc biệt được xem là một yếu tố đáng chú ý trong quá trình xác định kết quả cuối cùng.

Theo trang tin Ynet News, các phiếu này được gọi là “phiếu hai phong bì”, áp dụng đối với những cử tri đủ điều kiện nhưng không thể bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu được chỉ định. Nhóm cử tri này bao gồm binh sĩ, quân nhân dự bị, nhà ngoại giao, cảnh sát, nhân viên trại giam, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và những người Israel phải sơ tán khỏi nơi cư trú.

Theo quy trình, cử tri đặt lá phiếu không ghi danh tính vào một phong bì, sau đó niêm phong phong bì này bên trong một phong bì thứ hai có thông tin nhận dạng. Cơ quan bầu cử sử dụng phong bì bên ngoài để xác minh cử tri và bảo đảm mỗi người chỉ bỏ phiếu một lần, trước khi đưa lá phiếu bên trong vào tổng số phiếu trên toàn quốc. Quy trình kiểm tra bổ sung khiến việc xác định kết quả của nhóm phiếu này thường kéo dài hơn so với phiếu thông thường.

Trong bối cảnh chiến tranh và số lượng lớn quân nhân dự bị được huy động, cùng những người dân phải rời bỏ nhà cửa, Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel đã chuẩn bị cho khả năng số phiếu hai phong bì trong cuộc bầu cử lần này tăng lên mức chưa từng có. Trong cuộc bầu cử năm 2022, hơn 460.000 phiếu loại này đã được bỏ. Các ước tính trước cuộc bầu cử năm nay cho thấy số lượng có thể đạt 600.000-650.000 phiếu.

Tuy nhiên, con số tương đương khoảng 15 ghế Quốc hội chỉ phản ánh quy mô của lượng phiếu, chứ không có nghĩa các ghế này được phân bổ riêng. Những lá phiếu đặc biệt sẽ được cộng vào tổng số phiếu toàn quốc, qua đó có thể làm thay đổi tỷ lệ phiếu của từng đảng và kết quả phân bổ ghế theo công thức bầu cử.

Theo các cuộc bầu cử trước đây, nhóm phiếu hai phong bì thường có xu hướng mang lại lợi thế tương đối cho các đảng theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Zionist), thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là binh sĩ chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm cử tri sử dụng hình thức bỏ phiếu này, trong khi cử tri thuộc các cộng đồng Do Thái chính thống cực đoan (Haredi) và người Arab ít hiện diện hơn. Vì vậy, khi các phiếu đặc biệt được cộng vào tổng số phiếu, tỷ trọng tương đối của những đảng đại diện cho các cộng đồng này có thể giảm.

Các đảng có khả năng chịu tác động gồm Shas và đảng Do Thái giáo Thống nhất Torah (UTJ), đại diện cho cộng đồng Do Thái chính thống cực đoan, cùng Liên danh Chung (Joint List), chủ yếu đại diện cho cử tri Arab, và đảng Ra'am theo đường lối Hồi giáo. Dù tác động thường không quá lớn, sự thay đổi về tỷ lệ phiếu vẫn có thể khiến một hoặc hai ghế Quốc hội được chuyển từ đảng này sang đảng khác. Kết quả cụ thể còn phụ thuộc vào số phiếu thông thường chưa được kiểm đếm, thành tích của các đảng và cách phân bổ phiếu thặng dư.

Tiền lệ trong cuộc bầu cử năm 2022 cho thấy các phiếu đặc biệt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số ghế của từng đảng. Trước khi kiểm đếm nhóm phiếu hai phong bì, đảng UTJ được dự báo giành 8 ghế, trong khi đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman được dự báo có 5 ghế. Sau khi bổ sung các phiếu này, số ghế của UTJ giảm xuống còn 7, còn Yisrael Beytenu tăng lên 6. Sự dịch chuyển này cho thấy những thay đổi tương đối nhỏ trong phân bố phiếu bầu cũng có thể làm thay đổi đại diện của từng đảng, dù chưa chắc làm thay đổi tương quan giữa các khối chính trị.

Trong cuộc bầu cử năm 2022, mỗi ghế Quốc hội tương ứng với khoảng 36.227 phiếu theo công thức phân bổ khi đó. Số phiếu hai phong bì vì vậy tương đương khoảng 12-13 ghế. Trong nhóm phiếu này, Likud nhận được lượng phiếu tương đương khoảng 3 ghế, Yesh Atid khoảng 2 ghế, còn hai đảng Chủ nghĩa phục quốc Do Thái Tôn giáo và Sức mạnh Do Thái (Otzma Yehudit) cộng lại đạt mức gần 2 ghế. Đây là cách quy đổi để minh họa lượng phiếu mà các đảng nhận được, không phải số ghế được phân bổ riêng từ nhóm phiếu đặc biệt. Kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào ngưỡng tối thiểu để vào Quốc hội và các thỏa thuận phân chia phiếu thặng dư giữa các đảng.

Một diễn biến tương tự từng xuất hiện trong cuộc bầu cử tháng 3/2021, khi khoảng 428.000 phiếu hai phong bì được kiểm đếm. Việc bổ sung số phiếu này khiến số ghế của đảng Ra'am giảm xuống còn 4, trong khi đảng cánh tả Meretz tăng lên 6 ghế. Tuy nhiên, thay đổi này không làm đảo chiều tương quan giữa các khối chính trị chính.

Việc kiểm đếm phiếu hai phong bì đòi hỏi thêm các bước xác minh và có thể tiếp tục sau khi phần lớn phiếu thông thường đã được kiểm đếm xong. Do các phiếu này được cộng vào tổng số phiếu toàn quốc, tác động thực tế chỉ có thể được xác định ở những giai đoạn cuối của quá trình kiểm phiếu.

Trong bối cảnh cuộc đua giành quyền thành lập chính phủ có thể phụ thuộc vào chênh lệch chỉ một vài ghế, những thay đổi nhỏ trong kết quả phân bổ ghế cũng có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán liên minh. Vì vậy, cho đến khi toàn bộ phiếu bầu được xác minh và tính vào kết quả chung, các dự báo về số ghế của các đảng vẫn chưa phải kết quả cuối cùng.