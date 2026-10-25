Hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp

Theo đài CNN, đã có hàng trăm cuộc biểu tình xảy ra trên khắp nước Pháp trong ngày 24/10 bất chấp an ninh được siết chặt. Bộ Nội vụ Pháp ước tính có khoảng 410.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc, trong khi các tổ chức công đoàn uớc tính con số này lên đến 800.000 người.

"Đã có gần 1.000 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình xảy ra ngày hôm nay, cao hơn nhiều lần so với con số 385 trong tuần trước. Tuy vậy, các cuộc biểu tình ở Paris diễn ra tương đối ôn hòa, tương tự với những gì diễn ra trên cả nước", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết.

Biểu tình tại Pháp ngày 24/10. Video: CNN

Ông Nunez nhấn mạnh rằng lực lượng chức năng không ghi nhận các vụ tấn công có chủ đích nhắm vào những công trình công cộng như tòa thị chính và đồn cảnh sát, tình trạng đã xảy ra vào thứ bảy tuần trước. Tuy nhiên, vẫn có những phần tử bạo loạn kích động bạo lực và liên tục ném vật thể về phía cảnh sát.

"Đúng như chúng tôi dự đoán, một số nhóm có nguy cơ gây rối cao đã hình thành, gồm những người cải trang, phần lớn mặc đồ đen, là các nhà hoạt động cực tả và cực tả cấp tiến. Những kẻ gây bạo loạn quyết tâm tấn công lực lượng an ninh nội địa hoặc tiến hành cướp phá", ông Nunez nói.

Trước đó, chính quyền Pháp đã chủ động triển khai 70.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc để đối phó với làn sóng biểu tình ngày 24/10, nhiều hơn 10.000 người so với ngày 17/10.