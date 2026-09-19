Hàng trăm nghìn người Iran diễu hành biểu dương lực lượng ở thủ đô

Chính phủ Iran tổ chức cuộc diễu hành tại thủ đô Tehran nhằm biểu dương lực lượng và truyền đi thông điệp không sợ hãi trước Mỹ. Hàng trăm nghìn người xuống đường, nhiều người hô khẩu hiệu "đả đảo Mỹ" và "đả đảo Israel".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng các lãnh đạo cấp cao và giới chỉ huy quân sự có mặt theo dõi sự kiện.

Những ngày gần đây, chính phủ Iran phát động chiến dịch "Janfaday-e Iran", có nghĩa là "Những người sẵn sàng hy sinh vì Iran". Chiến dịch kêu gọi người dân đăng ký tham gia các khóa huấn luyện quân sự ngắn hạn nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

"Những tân binh này sẽ trở thành cơn ác mộng đối với kẻ thù của Iran", một quan chức Iran nói trong sự kiện.

Marzieh Afaghi, 24 tuổi, cho biết cô tham gia cùng chồng và con nhỏ để gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người dân Iran không sợ những lời đe dọa nhằm vào đất nước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng quân sự tinh nhuệ trực thuộc chính quyền Tehran, cũng phô diễn nhiều máy bay không người lái (UAV) tại cuộc diễu hành.

Đây là những dòng UAV thường được sử dụng để tấn công tàu thuyền trên eo biển Hormuz.

Kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát hồi tháng 2, Tehran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz.

Động thái này ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt từ khu vực vùng Vịnh ra thị trường thế giới.

Cuộc diễu hành diễn ra trong bối cảnh Iran đẩy mạnh các hoạt động nhằm củng cố tinh thần đoàn kết trong nước và thể hiện khả năng duy trì sức mạnh quân sự trước sức ép từ bên ngoài.