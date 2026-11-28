Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra. Ảnh: Shutterstock

Theo báo Guardian, nghị sĩ Elizabeth May thuộc Đảng Xanh Canada đã khởi xướng việc thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị vào tháng 7/2026, sau khi một phụ nữ ở thành phố Calgary bảo trợ cho sáng kiến này. Bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Canada tuyên bố ông Hoekstra là "nhân vật không được hoan nghênh", với cáo buộc nhà ngoại giao Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Canada.

"Ông ấy liên tục có những lời lẽ xúc phạm và lăng mạ người dân Canada", bà May phát biểu khi chính thức trình kiến nghị. Theo Politico, bà gọi đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là "nhà ngoại giao thiếu tính ngoại giao nhất" mà Canada từng chứng kiến.

Bản kiến nghị cáo buộc ông Hoekstra làm suy yếu quan hệ ngoại giao Canada - Mỹ thông qua những phát biểu lặp đi lặp lại về chính trường Canada, mà theo những người ký tên là "không phù hợp với các nghi thức ngoại giao".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về bản kiến nghị.

Ông Hoekstra là nhân vật gây nhiều tranh cãi tại Canada, đặc biệt liên quan đến cách ông phản ứng trước mong muốn của ông Trump về việc sáp nhập Canada và biến nước này thành bang thứ 51 của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với một đài phát thanh ở bang Michigan năm ngoái, ông mô tả những phát ngôn của Tổng thống Trump là "dấu hiệu của sự quý mến" và đặt câu hỏi tại sao người Canada lại cảm thấy bị xúc phạm trước điều mà ông gọi là "lời đề nghị hào phóng".

Ông Hoekstra trước đó cũng mô tả cuộc bầu cử liên bang Canada năm 2025, trong đó đảng Tự do của Thủ tướng Mark Carney giành chiến thắng ngoạn mục, là mang tư tưởng "chống Mỹ".

Đại sứ Mỹ còn ám chỉ Canada có thể phải chịu trách nhiệm nếu đảng Cộng hòa đạt kết quả kém trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 11, bao gồm các cuộc đua quan trọng vào Thượng viện tại những bang giáp biên giới như Michigan và Maine, nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Ottawa.

Ông Hoekstra cũng từng cáo buộc Canada có khả năng "can thiệp chính trị" vào cuộc bầu cử Mỹ nhưng Thủ tướng Canada Carney bác bỏ cho rằng cáo buộc này "không có cơ sở".

Mặc dù chính phủ Canada có nghĩa vụ đưa ra phản hồi chính thức đối với bản kiến nghị do bà May trình lên, văn bản này không có tính ràng buộc pháp lý.