Sức gió giật lên tới 113 km/h quật đổ cây xanh, làm đứt đường dây điện và hư hại hạ tầng giao thông. Tại Virginia ghi nhận hơn 200.000 khách hàng mất điện, trong khi ở Maryland có khoảng 150.000-177.000 trường hợp.

Tại Missouri, tuyết rơi dày 15-23 cm khiến ít nhất 129.000 khách hàng mất điện. Gió mạnh buộc nhà chức trách đóng cầu Commodore Barry nối Pennsylvania với New Jersey và phong tỏa tuyến cầu - hầm Chesapeake Bay ở Virginia.

Bão ven biển kèm gió giật mạnh, mưa lớn và triều cường đổ bộ bờ đông nước Mỹ trong ngày Lễ Tạ ơn. Video: X/WyattMatthewsX

Thời tiết xấu xảy ra đúng đợt cao điểm đi lại Lễ Tạ ơn, thời điểm được Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đánh giá nhộn nhịp nhất trong 16 năm. Theo FlightAware, tính đến chiều 26/11, hơn 400 chuyến bay bị hủy và khoảng 1.600-1.885 chuyến bị hoãn trên toàn nước Mỹ. Sân bay quốc tế Baltimore/Washington ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến 17%, trong khi sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington có tỷ lệ hoãn chuyến 20%.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy khuyến cáo hành khách thận trọng khi đến sân bay và thường xuyên cập nhật thông tin từ hãng hàng không. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là sự an toàn của quý vị", ông nhấn mạnh.

Mưa lớn với lượng phổ biến 2,5-5 cm, có nơi lên tới 7,5 cm, kết hợp triều cường gây ngập nhiều khu vực ven biển từ North Carolina đến New Jersey. Thống đốc New Jersey Mikie Sherrill ban bố tình trạng khẩn cấp tại toàn bộ 21 quận, trong khi Thống đốc New York Kathy Hochul áp dụng biện pháp tương tự tại thành phố New York và đảo Long Island.

Sức gió giật lên tới 113 km/h. Video: X/ChrisWxChasing

Ở New York, lực lượng cứu hộ giải cứu hai người mắc kẹt trong ôtô giữa nước lũ. Thị trưởng Zohran Mamdani khuyến cáo: "Nếu bạn thấy nước lụt, đừng đi bộ qua, đừng đi xe đạp qua, cũng đừng lái xe qua. Nơi an toàn nhất cho bạn là ở trong nhà".

Bão cũng khiến cuộc diễu hành Macy's nổi tiếng tại New York lần đầu tiên phải hoãn, từ ngày 26 sang 28/11, để bảo đảm an toàn cho các khinh khí cầu. Tại Philadelphia, cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn lâu đời nhất nước Mỹ bị hủy trên đường phố và chuyển sang phát sóng truyền hình.

Thời tiết cực đoan còn ảnh hưởng đến bờ Tây nước Mỹ, khi sóng lớn và triều cường làm hư hại cầu cảng lịch sử tại California. Cơ quan khí tượng dự báo ngập lụt ven biển và gió mạnh tiếp diễn ở khu vực Trung Đại Tây Dương ngày 27/11, trước khi bão di chuyển về phía đông nam Canada vào ngày 28/11.