Hàng trăm nghị sĩ Indonesia ký đơn đòi luận tội Phó Tổng thống giữa bê bối học vấn

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka. (Ảnh: Reuters)

Ông Gibran - con trai cựu Tổng thống Joko Widodo, đang chịu sức ép lớn sau khi Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao Indonesia đưa ra phán quyết rằng hồ sơ học vấn của ông không đáp tiêu chuẩn đối với ứng viên tranh cử.

Bê bối diễn ra trong bối cảnh bất đồng giữa cựu Tổng thống Widodo và Tổng thống đương nhiệm Prabowo Subianto ngày càng sâu sắc, làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của ông Gibran.

Trong cuộc gặp Tổng thống Prabowo ngày 10/11, ông Gibran bày tỏ ý định từ chức.

Nghị sĩ Muhammad Kholid, một trong những người ký đơn kiến nghị, cho biết hơn 100 nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái trong Quốc hội Indonesia đã ký vào văn bản cho rằng ông Gibran không còn đủ tư cách giữ chức vụ Phó Tổng thống.

Theo nội dung kiến nghị, các phán quyết của tòa án đồng nghĩa với việc ông Gibran "không còn đáp ứng các điều kiện đối với ứng viên phó tổng thống".

Ông Kholid nói với Reuters rằng bản kiến nghị sẽ được trình lên Chủ tịch Hạ viện. Việc các nghị sĩ chính thức tuyên bố lập trường về vấn đề này sẽ mở đường cho tiến trình luận tội Phó Tổng thống.

Trong phán quyết được công bố trên trang web của Tòa án Tối cao ngày 10/11, Tòa án yêu cầu Bộ Giáo dục thu hồi giấy chứng nhận tương đương trình độ học vấn của ông Gibran, sau khi tòa tuyên hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản này.

Ông Gibran từng học tập ở nước ngoài và sử dụng giấy chứng nhận đó để đáp ứng điều kiện về trình độ học vấn khi ứng cử năm 2024. Ông sau đó đắc cử Phó Tổng thống cùng với ông Prabowo.

Theo luật bầu cử Indonesia, ứng viên phó tổng thống phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc có trình độ tương đương. Tuy nhiên, tòa án xác định giấy chứng nhận của ông Gibran được cấp dựa trên các tài liệu không đủ để chứng minh rằng ông đã tốt nghiệp.

"Không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Gibran có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nước ngoài có thể làm căn cứ để công nhận trình độ tương đương trung học phổ thông", phán quyết của tòa nêu rõ.

Bà Sana Jaffrey, nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc, cho rằng các nghị sĩ sẽ không có động thái trên với ông Gibran nếu không có sự chấp thuận của Tổng thống Prabowo.

Vụ việc nối tiếp chuỗi bê bối kể từ khi Chánh Văn phòng Tổng thống Listyo Sigit Prabowo cùng 2 tướng cảnh sát bị bắt giữ hôm 3/11, với cáo buộc nghe lén Tổng thống Prabowo Subianto và nhiều nhân vật cấp cao từ năm 2025 đến nay.

Ba người này có thể bị buộc tội phản quốc, với hình phạt cao nhất là tử hình. Chính phủ cũng nghi ngờ họ đã góp phần kích động các cuộc biểu tình gây bất ổn trong 2 năm qua. Vụ việc được coi là dấu hiệu cho thấy mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa Tổng thống Prabowo và người tiền nhiệm Joko Widodo.