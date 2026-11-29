Tối 28/11, thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất cùng đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

Đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ ở thảm đỏ. Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn chiếu khai mạc và đại diện điện ảnh nước chủ nhà tranh tài tại HANIFF năm nay.

Diễn viên Kaity Nguyễn đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo ở hạng mục Phim dài của liên hoan phim. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Kaity Nguyễn còn tích cực tham gia sản xuất và phát triển các dự án điện ảnh, từng bước khẳng định dấu ấn ở cả khía cạnh nghệ thuật lẫn thị trường. Sự góp mặt của một gương mặt trẻ đại diện cho thế hệ làm phim đương đại được kỳ vọng mang đến lăng kính cởi mở, hiện đại và công tâm khi thẩm định các tác phẩm tranh giải tại HANIFF VIII.

Hai diễn viên phim truyền hình giờ vàng là NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga sánh đôi tại sự kiện. Hôm 16/7, cặp nghệ sĩ xác nhận thông tin hẹn hò, sau đó liên tục xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện nghệ thuật - giải trí.

Đạo diễn Huỳnh Lập từ TPHCM ra Hà Nội dự liên hoan phim. Sau 15 năm vào nghề, từ tay ngang, Huỳnh Lập trở thành đạo diễn yêu thích của nhiều khán giả. Dịp nghỉ lễ 2/9, Huỳnh Lập ra mắt phim điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Đây là phim Việt thứ ba trong năm 2026 vượt mốc 200 tỷ đồng, đồng thời là dự án thứ 10 trong năm gia nhập nhóm phim Việt có doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Vợ chồng nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, đạo diễn Victor Vũ thu hút ánh nhìn trên thảm đỏ. Đạo diễn Victor Vũ mặc vest lịch lãm. Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp chọn váy xanh kiểu dáng mềm mại.

NSND Lan Hương cùng chồng là NSƯT Đỗ Kỷ dự liên hoan phim.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ thu hút sự chú ý.

Ca sĩ, diễn viên Trương Thế Vinh liên tục giao lưu với khán giả ở sự kiện.

Diễn viên Uyển Ân thay mặt anh trai dự sự kiện vì đạo diễn, MC Trấn Thành đang ở nước ngoài. Tại lễ khai mạc, các phim doanh thu trên 200 tỷ đồng của Trấn Thành được vinh danh.