Ngày 24.11, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương vừa tổ chức chương trình “Xác lập Kỷ lục Việt Nam” về trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào Khmer, với số lượng nhạc công, nghệ nhân và diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam năm 2026. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Chương trình “Xác lập Kỷ lục Việt Nam” về trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào Khmer, với số lượng nhạc công, nghệ nhân và diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam năm 2026

Theo đó, chương trình đã tạo nên màn trình diễn Ngũ âm quy mô lớn, với sự tham gia của 237 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên, thuộc 23 dàn nhạc đến từ các chùa và các địa phương trong tỉnh.

Trong không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer, các nghệ nhân cùng hòa tấu liên khúc “Âm vang ngày hội - Khúc nhạc đồng quê”, kết hợp với những điệu múa dân gian truyền thống. Sự phối hợp của đông đảo nghệ nhân, nhạc công tạo nên bức tranh âm nhạc cộng đồng giàu bản sắc, lan tỏa những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố và trao quyết định xác lập kỷ lục cho Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao quyết định xác lập kỷ lục cho Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long với nội dung trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân và diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận về quy mô một chương trình biểu diễn, mà còn góp phần giới thiệu nghệ thuật Ngũ âm của đồng bào Khmer đến với đông đảo công chúng.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long Thạch Bồi cho biết, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là kết tinh những giá trị được hình thành, vun đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong dòng chảy văn hóa phong phú của các dân tộc Việt Nam, văn hóa Khmer Nam Bộ nói chung và văn hóa Khmer tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã tạo nên những sắc thái riêng biệt, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

23 dàn nhạc Ngũ âm đến từ các chùa và địa phương trong tỉnh Vĩnh Long cùng trình diễn nhạc cụ Ngũ âm

Trong kho tàng văn hóa ấy, nhạc cụ Ngũ âm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Không đơn thuần là một hình thức biểu diễn âm nhạc, Ngũ âm còn gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo, lễ hội và các hoạt động cộng đồng của đồng bào Khmer.

Những âm thanh được tạo nên từ các nhóm nhạc cụ truyền thống không chỉ thể hiện sự phong phú, độc đáo trong tư duy nghệ thuật mà còn phản ánh tâm hồn, tình cảm, đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của một cộng đồng dân tộc.

Liên khúc “Âm vang ngày hội - Khúc nhạc đồng quê”, kết hợp trình diễn nhạc Ngũ âm với các điệu múa dân gian Khmer

Tiếng Ngũ âm vang lên trong những ngày lễ hội tại các ngôi chùa Khmer, hay trong những sinh hoạt cộng đồng… đã trở thành âm thanh thân thuộc, gắn với ký ức văn hóa và đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.

Đó là di sản được gìn giữ bằng bàn tay, khối óc, niềm đam mê và trách nhiệm của các vị chư tăng, nghệ nhân, nhạc công, cùng những người luôn tâm huyết với văn hóa dân tộc.

Ông Thạch Bồi cũng nhìn nhận, trước những biến đổi của đời sống xã hội, quá trình giao lưu và hội nhập, việc bảo tồn, thực hành và trao truyền nghệ thuật truyền thống đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Nếu không có sự quan tâm, chung tay của cộng đồng và những giải pháp thiết thực, một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một, nhất là khi thế hệ trẻ chưa có nhiều điều kiện tiếp cận, học tập và thực hành.

Chương trình nhằm lan tỏa trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại

Chính vì vậy, việc tổ chức chương trình lần này không chỉ nhằm hướng đến xác lập một kỷ lục Việt Nam, mà điều có ý nghĩa sâu sắc hơn chính là tạo nên một sự kiện văn hóa cộng đồng có quy mô lớn, quy tụ những người đang gìn giữ, thực hành và trao truyền nghệ thuật Ngũ âm.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc, đồng thời lan tỏa trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.