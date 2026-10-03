Hàng trăm lô đất nền, căn hộ được gỡ vướng để cấp sổ

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, tại khu nhà ở rộng 1,1 ha đường Trần Não phường An Khánh, do Công ty CP Thạnh Phú làm chủ đầu tư, dự án có 36 lô. Đến nay, 36 lô đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 24 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận cho người mua. Còn 12 lô chưa được cấp giấy, trong đó 9 căn nhà đã được xây dựng.

Chủ đầu tư đề nghị được cấp giấy chứng nhận cho người mua đối với 9 căn nhà này. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện còn khoảng 4,5 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất và đề nghị được cấp giấy cho khách hàng để có nguồn thu thực hiện nghĩa vụ còn lại.

Sau khi xem xét hồ sơ, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng thời giữ lại 3 nền đất còn trống để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đối với Khu dân cư Sông Đà (lô O và M) phường Hiệp Bình, do Công ty CP Đầu tư Đại Hải làm chủ đầu tư có 79 nền đất. Trong đó lô O có 60 nền và lô M có 19 nền. Chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở và đề nghị tách thửa, cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Chủ đầu tư dự án Melody Residences phải làm rõ với người mua về nghĩa vụ tài chính bổ sung chưa hoàn tất.

Trước đó vào năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị tạm thời chưa giải quyết các giao dịch liên quan đến các nền đất tại dự án để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, ngày 27/8/2025, TAND TPHCM ban hành bản án số 519/2025/HS-ST, trong đó buộc Công ty CP Đầu tư Đại Hải thực hiện các hợp đồng đã ký với các hộ dân và cho phép các khách hàng liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản đề nghị mở ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất do vụ án đã có kết luận. Hiện, Công ty CP Đầu tư Đại Hải đã được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà sau khi chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Tổ Công tác 1645.

Tại dự án Melody Residences (số 869 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì) do Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 741 căn hộ.

Dự án trước đây được quy hoạch 15 tầng với 374 căn hộ, sau đó điều chỉnh lên 18 tầng và 741 căn hộ. Do có thay đổi quy hoạch, dự án phải thực hiện điều chỉnh chứng thư thẩm định giá để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung. Tuy nhiên, thủ tục này kéo dài do vướng công tác tư vấn và chính sách thẩm định giá. Chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành công tác đánh giá môi trường.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư làm rõ với người mua về nghĩa vụ tài chính bổ sung chưa hoàn tất. Phối hợp Phòng Kinh tế đất thực hiện chỉ định đơn vị thẩm định nghĩa vụ tài chính bổ sung, hoàn thành trước ngày 15-10, đồng thời hoàn thiện các thủ tục về môi trường.

Sau khi các nội dung trên được hoàn tất, Tổ Công tác 1645 sẽ tiếp tục xem xét việc cấp giấy chứng nhận cho người mua 741 căn hộ tại dự án.