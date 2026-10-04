Hàng trăm học sinh Trường THPT Trần Phú tranh tài tại giải thể thao

Học sinh Trường THPT Trần Phú tranh tài tại Giải Thể thao học sinh cấp trường năm học 2026 - 2027.

Tham dự giải, học sinh tranh tài ở 9 môn gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, cờ vua, bơi lội, việt dã, điền kinh và bóng chuyền, với các nội dung dành cho nam và nữ.

Các nội dung được tổ chức tại nhiều địa điểm. Trong đó, cầu lông, bóng rổ, bơi, bóng bàn thi đấu tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng; bóng đá tổ chức tại Sân bóng đá Chuyên Việt; cờ vua và bóng chuyền diễn ra tại Trường THPT Trần Phú.

Thầy Nguyễn Cửu Huy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú thực hiện nghi thức rước đuốc tại Giải Thể thao học sinh cấp trường năm học 2026 - 2027.

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, đẩy mạnh phong trào giáo dục thể chất, rèn luyện thể lực trong học sinh; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu để thành lập lực lượng tham gia Giải Thể thao học sinh cấp thành phố năm học 2026 - 2027.

Sau giải, nhà trường tiếp tục tổ chức tập luyện, bồi dưỡng các vận động viên được lựa chọn, hướng đến đạt thành tích tốt tại giải cấp thành phố.