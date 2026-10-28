Hàng trăm học sinh, giáo viên được huấn luyện kỹ năng hồi sinh tim phổi

Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa cho biết, các y, bác sĩ của đơn vị vừa tổ chức huấn luyện kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) cho đông đảo học sinh, giáo viên của hai trường học trên địa bàn là Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Việc trang bị kỹ năng hồi sinh tim phổi, sơ cứu ban đầu… cho giáo viên và học sinh góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, chủ động ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong cuộc sống. Chẳng hạn, khi gặp người bị ngừng tim hoặc có dấu hiệu bất thường về tuần hoàn, người được huấn luyện có thể kịp thời thực hiện các biện pháp sơ cứu phù hợp.

Thông qua chương trình huấn luyện, học sinh và giáo viên được hướng dẫn quy trình sử dụng máy khử rung tim tự động và thực hiện hồi sinh tim phổi. Cụ thể, khi gặp người có dấu hiệu bất thường về tim mạch, tuần hoàn hoặc thở yếu, cần gọi cấp cứu 115. Trong lúc chờ nhân viên y tế đến, nếu người gặp nạn bất tỉnh và không thở bình thường, nhờ người hỗ trợ lấy máy khử rung tim tự động (AED), bật máy và làm theo hướng dẫn của thiết bị. Các học sinh, giáo viên cũng được trang bị kỹ năng hồi sinh tim phổi bằng cách ép tim và thổi ngạt để hỗ trợ người bị ngừng tim, ngừng thở.

Khóa huấn luyện kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim tự động tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Trí Tâm.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa, trong các tình huống ngừng tim, ngừng tuần hoàn đột ngột, việc gọi cấp cứu 115 và tiến hành ép tim đúng cách có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, khi những kỹ năng này được phổ biến trong môi trường học đường, mỗi giáo viên, học sinh còn có thể trở thành người lan tỏa kiến thức đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Học sinh hào hứng học kỹ năng hồi sinh tim phổi. Ảnh: Trí Tâm.

Theo chiến lược phát triển cấp cứu ngoại viện, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa sẽ đặt máy khử rung tim tự động tại nhiều khu vực công cộng như trường học, điểm du lịch, công viên, bãi biển… Đồng thời, huấn luyện kỹ năng hồi sinh tim phổi, sơ cứu ban đầu và cách sử dụng máy khử rung tim tự động cho đông đảo người dân, nhân viên du lịch, cứu hộ...