Hàng trăm hộ dân hiến đất mở rộng đường, diện mạo nông thôn Đa Phúc đổi thay từng ngày

Hiến đất trị giá hàng trăm triệu đồng

Những ngày mùa thu mát mẻ giữa tháng 9, nhiều hộ dân thôn Bắc Vọng, xã Đa Phúc, TP Hà Nội đang tiếp tục tự nguyện tháo dỡ tường rào, công trình phụ, cổng, sân vườn, hiến đất phục vụ dự án nâng cấp cải tạo đường kết nối thôn Bắc Vọng và thôn Lai Cách.

Bà Lam và phần đất dài hàng chục mét được gia đình tự nguyện hiến làm đường nông thôn mới.

"Gia đình tôi tự tháo dỡ đoạn tường rào đã xây kiên cố để hiến 25m2 phục vụ mở rộng đường liên thôn. Riêng tiền xây lại tường rào hết hơn 20 triệu đồng, giá đất hiện nay cũng gần 20 triệu đồng/m2, với 25m2 này thì số tiền cũng phải đến vài trăm triệu.

Số tiền không phải nhỏ, nhưng các thành viên trong nhà ai cũng đồng tình hiến đất để mở rộng đường. Giao thông mở rộng thì người dân đi lại mới thuận tiện và an toàn hơn, nên khi có chủ trương mở đường là gia đình ủng hộ ngay", bà Lam, trú tại thôn Bắc Vọng, chia sẻ.

Tương tự, gia đình ông Lê Văn Bảo (SN 1968, trú tại thôn Bắc Vọng) cũng đang thực hiện tháo dỡ 50m tường rào và công trình phụ để hiến hàng chục m2 đất cho dự án mở rộng đường.

"Công trình phụ đang nuôi lợn và gà, nhưng khi có chủ trương mở rộng đường, Chi bộ cùng Ban quản lý thôn đến vận động thì gia đình ngay lập tức tháo dỡ tường, công trình phụ để nhường đất cho dự án", ông Bảo nói.

Theo ông, con đường trước đây rộng 3,5m nhưng mặt đường xuống cấp, đi lại rất khó khăn. Nhiều xe tải trọng lớn chở thức ăn cho lợn, gà cho gia đình tôi, khi đi vào thì rất chật vật vì đường nhỏ.

"Nay, xã mở rộng đường lên từ 5,5 - 7m nên các hộ dân trong làng rất phấn khởi. Đường rộng như thế này thì xe tải lớn vẫn có thể đi lại thuận tiện, góp phần thông thương hàng hóa dễ dàng", ông Bảo bày tỏ.

Nhiều hộ gia đình ở xã Đa Phúc tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở, công trình phụ để cho xã làm đường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Ngọc (Bí thư Chi bộ thôn Bắc Vọng, xã Đa Phúc) cho hay, dự án mở rộng đường có chủ trương từ tháng 6, đến tháng 8 thì tất cả hộ gia đình trong thôn đều đồng ý hiến đất. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã bàn giao xong phần đất tự nguyện hiến.

"Chủ trương mở rộng đường được nhân dân hết sức ủng hộ, chính vì thế 10 hộ gia đình trong thôn chỉ cần vận động một hai lần là họ thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình để hiến đất cho dự án.

Nhân dân hiểu được tầm quan trọng của việc mở rộng đường giao thông, nên dù có thiệt thòi đôi chút khi hiến đất, nhưng các hộ vẫn thực hiện nhanh. Tinh thần vì tập thể, vì sự phát triển chung của thôn được các hộ gia đình thực hiện rất tốt", ông Ngọc chia sẻ.

Giao thông phát triển, diện mạo nông thôn thay đổi

Con đường từ ngã ba Bắc Vọng đi Tam Long (xã Đa Phúc) sau khi có sự đồng lòng hiến đất của hàng chục hộ dân thôn Việt Long đã được trải thảm nhựa khang trang. Đường mới rộng từ 5,5 - 7m, trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng.

Người dân phấn khởi khi sự cống hiến của các gia đình giúp thay đổi diện mạo thôn, xóm.

Theo ông Nghiêm Hữu Chi (SN 1962, trú tại thôn Việt Long), đường mới được thảm nhựa và lắp đèn chiếu sáng từ đầu năm nay. Trước đây, người dân không bao giờ nghĩ sẽ có con đường khang trang và đẹp như vậy.

Ông Chi nhớ lại, con đường cũ trước khi nâng cấp rộng chỉ khoảng hơn 3m và đã xuống cấp. Gia đình nào buôn bán hay xây dựng nhà cửa, công trình có xe to đi vào rất khó khăn, gây ùn tắc.

"Có được thành quả như ngày hôm nay một phần do các hộ gia đình chúng tôi đồng lòng hiến đất. Như nhà tôi hiến hơn 40m2 đất, hàng chục hộ gia đình khác trong thôn cũng hiến đất tương tự", ông Chi nói trong sự hào hứng.

Ông Vương Văn Tuấn (Trưởng phòng dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đa Phúc) thông tin, trên địa bàn xã đang triển khai 6 dự án nâng cấp mở rộng đường liên thôn, liên xã. Tất cả dự án đều có sự chung sức, đồng hành của nhân dân trong việc hiến đất.

Theo ông Tuấn, tổng số 6 dự án có chiều dài hơn 10km đường, hiện có khoảng 400/450 hộ đã thực hiện tháo dỡ công trình để hiến đất cho dự án mở rộng đường.

Đến nay, tổng số diện tích đã hiến là trên 6.000m2, gồm cả đất ở và đất nông nghiệp. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự đoàn kết của nhân dân trong việc chung tay cùng với nhà nước xây dựng giao thông nông thôn đồng bộ, hiện đại.

Chia sẻ thêm với PV, Phó chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà nói, địa phương đang hướng tới mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới vào năm 2027 (tiêu chí mới) và đạt chuẩn nông thôn hiện đại vào năm 2030.

Trong đó, theo bà Hà, hạ tầng giao thông được chính quyền địa phương và người dân đặc biệt quan tâm hướng tới sự phát triển.

Một góc làng quê yên bình, sạch đẹp của xã Đa Phúc sau khi có đường nông thôn mới.

"Trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ tầng giao thông luôn được xã quan tâm đầu tư theo hướng đi trước một bước, nhằm đảm bảo kết nối giữa các thôn xóm, xã ở địa phương và tỉnh, thành phố lân cận.

Thời gian qua, nhờ giao thông phát triển nên đã đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của nhân dân. Từ đó, tạo đòn bẩy trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn", bà Hà nhấn mạnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của giao thông, chính quyền và nhân dân xã Đa Phúc đã và đang dồn thêm nguồn lực để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường hiện có.

Lãnh đạo xã Đa Phúc khẳng định, chủ trương trên được nhân dân ủng hộ bằng những phong trào hiến đất ở các thôn, xóm. Nhờ có sự chung tay này, quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông ở nông thôn đã đạt được nhiều kết quả cao, với hàng chục km đường giao thông được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng.