Hàng trăm hộ dân chờ nhà, sau nửa thế kỷ ở 'xóm nhà giàu'

Rời nơi từng được ví “xóm nhà giàu”

Được xây dựng từ giữa những năm 1970 và hoàn thành năm 1976 trong chương trình tái thiết thành phố Vinh sau chiến tranh với sự hỗ trợ của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức, khu chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) từng là nơi ở đáng mơ ước của nhiều cán bộ, công nhân, viên chức. Một thời, nơi đây còn được người dân gọi là “xóm nhà giàu” của Vinh.

Các toà chung cư Quang Trung đã xuống cấp, mất an toàn sau 50 năm.

Qua 50 năm, những dãy nhà từng là niềm tự hào của thành phố nay đã xuống cấp. Tường nứt, vữa bong tróc, mái và trần nhà thấm dột. Mỗi khi mưa lớn, nỗi lo mất an toàn lại thường trực.

Mùa mưa bão năm 2025, chính quyền từng phải huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân tại khu chung cư khi bão được dự báo ảnh hưởng đến Nghệ An. Trước nguy cơ mất an toàn, phường Thành Vinh tổ chức di dời toàn bộ 380 hộ dân tại 5 dãy C2, C3, C4, C5 và C6.

Người dân di dời đồ đạc.

Theo phương án, mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng chi phí di chuyển và 5 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng, tối đa 6 tháng. Người dân có 30 ngày kể từ khi nhận thông báo để hoàn tất việc di chuyển.

Đến nay, khoảng 140 hộ tại C5 và C6 đã rời đi. Chủ đầu tư đang tháo dỡ hai dãy nhà để phục vụ dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư. Tại C2, C3 và C4, người dân cũng khẩn trương thu dọn tài sản.

Ông Nguyễn Đào Hải, Khối trưởng khối 3, phường Thành Vinh, cho biết, việc hàng trăm hộ phải di chuyển cùng lúc khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong tìm nhà thuê.

Chính quyền địa phương vận động di dời và di dời người dân mùa mưa bão.

“Sau khi có chủ trương, ban quản lý khối vận động người dân di chuyển. Với những hộ neo người hoặc khó khăn trong việc tìm chỗ ở, chúng tôi hỗ trợ tìm nơi thuê phù hợp”, ông Hải nói.

Chờ ngày về nhà mới

Việc di dời 380 hộ dân là bước cần thiết để xử lý các dãy chung cư xuống cấp, đồng thời tạo mặt bằng cho dự án cải tạo, xây dựng lại khu C chung cư Quang Trung.

Dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 72.000m², dự kiến phục vụ khoảng 6.800 người.

Máy móc được huy động để phá dỡ các tòa chung cư.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2011, từng đặt mục tiêu hoàn thành trong 5 năm nhưng nhiều lần chậm tiến độ. Theo tiến độ được gia hạn, dự án phải hoàn thành vào tháng 10/2025.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hai tòa chung cư mới; đồng thời phá dỡ các tòa C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 149 hộ dân. Tuy nhiên, hai tòa nhà tái định cư còn lại chưa hoàn thành, khiến 380 hộ dân tại C2, C3, C4, C5 và C6 phải tạm thuê nhà trong thời gian chờ nơi ở mới.

Máy móc phá dỡ các tòa nhà xuống cấp.

Các toà chung cư tái định cư đang được hoàn thiện.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư phải hoàn thiện hai tòa nhà tái định cư còn lại trong năm 2026 để bàn giao cho người dân.

Ông Đinh Nho Tài, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho hay, địa phương đang tập trung hoàn thành việc di dời trong thời gian sớm nhất, trước mắt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Cùng với hỗ trợ kinh phí thuê nhà, phường đang đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai tòa tái định cư.

Nghệ An hiện có 23 nhà chung cư cũ, trong đó 17 nhà đã được phá dỡ, đạt khoảng 74%. Ngoài ra, Nghệ An còn 54 nhà tập thể xuống cấp, chủ yếu là các dãy nhà cấp 4, chung nền, chung tường, tập trung tại khu dân cư trên địa bàn Vinh cũ.