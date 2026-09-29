Hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa đối mặt nguy cơ mất trắng

Nhiều diện tích trồng sả của bà con xã Thành Vinh bị chết sau khi lũ rút gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Sau khi nước lũ rút, nhiều cánh đồng tại các xã Thành Vinh, Kim Tân, Yên Phú... (tỉnh Thanh Hóa) vẫn phủ đầy bùn đất. Nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập sâu trong nhiều ngày đang có dấu hiệu hư hại, một số diện tích cây đang bị chết và khó có khả năng phục hồi.

Theo ghi nhận, tại xã Thành Vinh, hộ bà Bùi Thị Ích (SN: 1975) cho biết, gia đình bà trồng khoảng 1ha sả. Toàn bộ diện tích này đã bị ngập trong đợt mưa lũ vừa qua. “Nước ngập nhiều ngày quá nên vụ sả xem như mất trắng. Số tiền thiệt hại từ sả khoảng 70 triệu đồng”, bà Ích nói.

Không chỉ diện tích sả, nhiều diện tích mía của gia đình bà cũng bị ngập. Một phần cây đã chết, một số đang bi chết, số còn lại đứng trước nguy cơ giảm năng suất.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực trồng mía của người dân xã Thành Vih vẫn bị ngập trong nước.

Theo ông Bùi Thanh Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế xã Thành Vinh cho hay, đợt mưa lũ vừa qua khiến 720 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Toàn xã có gần 600ha cây trồng, hoa màu bị ngập úng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 39 tỷ đồng.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương phối hợp với các thôn triển khai khắc phục hậu quả, tập trung khơi thông mương máng, vệ sinh môi trường nhằm phòng, chống dịch bệnh và từng bước khôi phục sản xuất.

“Xã cũng đã tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi UBND tỉnh Thanh Hóa có chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại”, ông Hiếu cho biết.

Người dân xã Yên Phú đang kiểm tra diện tích dứa bị ngập nước để tìm biện pháp ứng cứu.

Trong khi đó, ghi nhận tại xã Yên Phú, tình trạng thiệt hại cũng diễn ra trên diện rộng. Khoảng 1.000ha cây trồng, hoa màu bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó gần 300ha dứa bị ngập nước, hư hại. Diện tích dứa bị ngập tập trung tại các thôn Nông Trường, Đa Ngọc và Xuân Hòa.

Theo hộ gia đình ông Lê Quốc Toản (SN: 1965, trú thôn Đa Ngọc) cho biết, gia đình ông có hơn 1,6ha dứa mới trồng. Toàn bộ chi phí đầu tư cho một vụ sản xuất dứa lên tới khoảng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, trận mưa lũ vừa qua đã nhấn chìm toàn bộ diện tích dứa của gia đình.

Sau nhiều ngày ngập úng, khi nước rút, nhiều luống dứa đã ngả màu, dễ bị đen, ngọn bị úa... cây có dấu hiệu bị chết.

Cây dứa sau nhiều ngày ngập nước dẫn đến dễ bị thối đen, khó sinh trưởng và phát triển sau khi nước rút.

“Những khu vực cây dứa bị nước ngập đến nõn trong vòng 3 ngày liên tục thì cây dứa đó bị thối nõn và chết. Những cây còn sống cũng dễ phát sinh bệnh nấm, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và hiệu quả năng suất sau này cũng bị giảm rõ rệt”, ông Toản nói.

Để hạn chế thiệt hại, những ngày qua, các hộ trồng dứa liên tục khơi thông các rãnh thoát nước, dùng máy bơm hút nước tại những khu vực còn ngập, tìm cách cứu phần diện tích cây trồng còn khả năng phục hồi.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày bị nước lũ nhấn chìm, nhiều diện tích dứa đã xuất hiện tình trạng thối ngọn, giảm khả năng sinh trưởng, kéo theo nguy cơ giảm năng suất. Với những diện tích bị ảnh hưởng nặng, người dân đành phải phá bỏ để trông lại.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, hàng trăm hecta dứa của bà con nhân dân xã Yên Phú bị ngập nước.

Dứa chết gây thất thu hàng trăm triệu đồng cho bà con nông dân tại xã Yên Phú trong đợt mưa lũ vừa qua.

Theo Phòng Kinh tế xã Yên Phú, dứa là cây trồng chủ lực của địa phương, với khoảng 600ha do gần 1.000 hộ dân canh tác. Việc gần 300ha dứa bị ngập nước khiến nhiều hộ dân đối mặt nguy cơ thiệt hại lớn về kinh tế.

Trong khi đó, tại các vùng sản xuất khác, nước lũ đã rút nhưng hậu quả để lại vẫn hiện rõ trên đồng ruộng. Bùn đất bám vào cây trồng, nhiều diện tích mía, sả và hoa màu bị héo úa, thối gốc hoặc chết khô.

Người dân đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, khơi thông dòng chảy và kiểm tra từng diện tích cây trồng với hy vọng hạn chế thêm thiệt hại, khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.