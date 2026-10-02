Hàng trăm doanh nghiệp tham gia Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao – Tự hào và tiếp nối. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 8-11/10/2026 tại Công viên Lê Văn Tám, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 8 đến 11/10, tại Công viên Lê Văn Tám (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ trở thành điểm hẹn của Lễ hội "Tự hào và Tiếp nối" - kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Theo Ban tổ chức Lễ hội "Tự hào và Tiếp nối" - kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao, sẽ có gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng sẽ cùng góp mặt, biến Công viên Lê Văn Tám thành một điểm hẹn của hàng Việt trong 4 ngày. Tại đây, người trẻ có thể check-in, săn quà, tham gia gameshow, khám phá sản phẩm và thương hiệu Việt, đồng thời thưởng thức các chương trình âm nhạc, nghệ thuật diễn ra mỗi ngày. Qua đó trải nghiệm một lễ hội hàng Việt theo cách trẻ trung, nhiều tương tác và nhiều điều để khám phá.

Trong đó, tâm điểm tối 8/10 là chương trình khai hội diễn ra từ 18h30 đến 21h, với phần trống khai hội và chương trình sân khấu hóa "Khát vọng đất nước - Hành trình ba thập kỷ vươn xa - Tự hào và Tiếp nối".

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Kim Xuân, NSND Tạ Minh Tâm, NS Trung Dân, NSƯT Tuyết Thu, Nguyễn Phi Hùng, MC Nguyên Khang, Quốc Thuận cùng nhiều ca sĩ, nhóm nhảy và nghệ sĩ trẻ.

Ngày 9/10, ngày thứ hai tiếp tục với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố vào buổi sáng. Điểm nhấn là không gian dành cho học sinh, gia đình và những người thích hoạt động thủ công, sáng tạo.

Tiếp đến, tối 10/10 diễn ra chương trình văn nghệ - tạp kỹ "Hành trình ba thập kỷ vươn xa", với sự tham gia của nhóm Mây Trắng, danh ca Lan Ngọc, NSƯT Thanh Hòa, NSƯT Hiển Phước, Nhóm V.I.P, NSND Trịnh Kim Chi, Thanh Ngọc, Phạm Trưởng cùng các nghệ sĩ khác.

Ngày cuối cùng 11/10 của lễ hội tiếp tục với các chương trình nghệ thuật. Trong đêm bế mạc còn có trao giải cuộc thi viết, thi ảnh "Ký ức Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng cao", trao giải cuộc thi đồng diễn "Bài ca hàng Việt" và tri ân các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia lễ hội.

Bên cạnh đó, suốt 4 ngày diễn ra, lễ hội còn có nhiều không gian và hoạt động để khách tham quan tự mình trải nghiệm, như: Triển lãm "Hành trình 30 năm", trưng bày hình ảnh, tư liệu theo từng giai đoạn phát triển; giới thiệu các kỳ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao qua các thời kỳ, cùng những sản phẩm tiêu biểu và thương hiệu biểu tượng của hàng Việt.

Ngoài ra, chương trình tôn vinh các doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiều năm liên tục, đồng thời kể câu chuyện xây dựng thương hiệu và phát triển của doanh nghiệp Việt.

Hoạt động trưng bày logo của toàn bộ doanh nghiệp được vinh danh trong hành trình 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cũng như chương trình tri ân người tiêu dùng. Các doanh nghiệp cũng tham gia những hoạt động kết nối, tri ân khách hàng…

Song song đó, gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng sẽ có hàng trăm hoạt động riêng, từ giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm, khuyến mãi đến kết nối với người tiêu dùng trong suốt 4 ngày lễ hội.