Hội thảo trực tuyến do Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Ngày 15-6-2026, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 59/20026/NQ-HĐND quy định chính sách chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ, công nghệ số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, kinh phí đợt hỗ trợ đầu tiên dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 50 tỷ đồng.

Theo Điều 7 Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số thông qua phiếu hỗ trợ chuyển đổi số, không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt.

Mức hỗ trợ tối đa 70% chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc tối đa 100% trong trường hợp thành phố Hà Nội thực hiện bằng hình thức xã hội hóa; nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng mức dự toán kinh phí được phê duyệt theo khoản 5 Điều 7.

Phó Chủ tịch HanoiBA, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MISA Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, nguồn vốn hỗ trợ nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giảm chi phí ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có cơ hội tiếp cận nguồn vốn chuyển đổi số từ thành phố Hà Nội. Ảnh: HNM.

Đối tượng được hỗ trợ phải sử dụng phiếu hỗ trợ đúng mục đích; duy trì việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số trong thời gian tối thiểu do UBND thành phố Hà Nội quyết định; xác nhận kết quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ; cung cấp thông tin, chứng từ có liên quan theo hướng dẫn…

Tại hội thảo trực tuyến, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, HanoiBA làm rõ những vấn đề về đối tượng và điều kiện để được thụ hưởng chính sách.

Những sản phẩm, dịch vụ được thành phố hỗ trợ; thủ tục đăng ký hỗ trợ và thành phần hồ sơ. Doanh nghiệp được hỗ trợ nội dung gì và còn phải chi trả bổ sung những khoản kinh phí nào...

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện Sao Kim Branding tham gia cho biết, thông qua hội thảo, đã nắm bắt được những thông tin cần thiết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo như Sao Kim trong tiếp cận chính sách của thành phố.

Cũng theo đại diện HanoiBA, sau hội thảo, đơn vị sẽ tiếp tục là cầu nối, tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ giải đáp các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội quan tâm. Mục tiêu là đưa chủ trương, chính sách của thành phố đến với đông đảo chủ thể sản xuất, kinh doanh.