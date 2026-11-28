Diễn ra từ ngày 27 đến 29/11, Hanoi Firebeat World Festival 2026 có quy mô hơn 43.000m2, quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực, đồ uống trong nước và quốc tế, giới thiệu hơn 2.000 món ăn với sự tham gia của gần 100 đầu bếp.

Theo đại diện Ban Tổ chức, lễ hội được xây dựng thành hành trình khám phá văn hóa thông qua ẩm thực, với các không gian như “Vị Hà Nội”, “Việt Nam vươn xa”, “Lửa Á Châu” và “Lửa Toàn Cầu”. Mỗi khu vực giới thiệu những câu chuyện, hương vị và nét đặc trưng riêng của từng nền ẩm thực.

Đáng chú ý, lễ hội có sự góp mặt của 30 đầu bếp thuộc Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs). Trong đó có Chef Don David, Chủ tịch khu vực Đông Âu và châu Á của Hiệp hội BBQ thế giới, cùng nhiều chuyên gia, đầu bếp quốc tế.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước lửa và thắp sáng ngọn lửa Firebeat. Nghi thức Global Fire Moment mang thông điệp kết nối cộng đồng thông qua ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày với chủ đề “Bùng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”.

Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Lưu Huỳnh Châu cùng các chuyên gia, giám khảo Hiệp hội Đầu bếp Thế giới trực tiếp đứng bếp quảng diễn BBQ

Đại diện đầu bếp Việt Nam tham gia nghi thức rước lửa khai mạc và trực tiếp đứng bếp quảng diễn BBQ cùng các chuyên gia, giám khảo Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs), Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Lưu Huỳnh Châu chia sẻ, bản thân vô cùng tự hào khi được tin tưởng giao trọng trách thực hiện nghi thức rước lửa khai mạc và trực tiếp quảng diễn nghệ thuật nướng BBQ cùng các bậc thầy, chuyên gia đầu bếp quốc tế thuộc Worldchefs tại Hanoi Firebeat World Festival 2026. Trong phần trình diễn, tôi cùng các đồng nghiệp HPC mang đến kỹ thuật nướng lửa trực tiếp, kết hợp giữa quy chuẩn kiểm soát nhiệt hiện đại của phương Tây với tinh hoa tẩm ướp gia vị bản địa Việt Nam. Đây không chỉ là dịp giao lưu nghề nghiệp đỉnh cao mà còn là cơ hội để khẳng định bản lĩnh, vị thế của ẩm thực và đầu bếp Việt trên sân chơi quốc tế.

“Khi trực tiếp đứng bếp quảng diễn các món nướng BBQ từ thịt, hải sản cùng rau củ tại sự kiện, tôi muốn truyền tải thông điệp về sự giao thoa: chúng ta hoàn toàn làm chủ những kỹ thuật nướng chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn giữ trọn vẹn cái hồn và bản sắc gia vị Việt. Sự đón nhận nồng nhiệt của thực khách và sự đánh giá cao từ các đồng nghiệp quốc tế chính là động lực lớn để tôi tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực nước nhà”, Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Lưu Huỳnh Châu nhấn mạnh.

Các em nhỏ trải nghiệm làm bánh dưới sự hướng dẫn của đầu bếp quốc tế

Tại Lễ hội có 4 hoạt động trọng tâm gồm: Hành trình khám phá ẩm thực năm châu; Giải vô địch BBQ quốc tế - Global BBQ Championship; Đại nhạc hội quốc tế - Firebeat Global Concert và Không gian văn hóa năm châu - Global Culture Village.

Các hoạt động được thiết kế nhằm kết hợp trải nghiệm ẩm thực với nghệ thuật, âm nhạc và giao lưu văn hóa. Qua đó, khách tham quan không chỉ có cơ hội thưởng thức món ăn mà còn tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia.

Bên cạnh hoạt động phục vụ khách tham quan, sự kiện còn tạo không gian gặp gỡ giữa các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp ẩm thực và đại diện tổ chức quốc tế. Đây là dịp để cộng đồng làm nghề trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, kỹ thuật chế biến và tìm kiếm cơ hội hợp tác.