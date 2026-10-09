Hàng trăm dân bản vùng biên được trao quà, khám, phát thuốc miễn phí

Ngày 9/10, tại bản Eo Bù – Chút Mút, xã Kim Ngân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình "Thời sự về bản", trao quà, khám, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm dân bản.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình "Thời sự về bản". Ảnh: Xuân Diện.

Tại chương trình, ban tổ chức thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân những vấn đề thời sự nổi bật của thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh Quảng Trị. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến công tác dân tộc. Đồng thời, thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trao tặng 75 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Diện.

Thông qua chương trình, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đồng bào ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận kịp thời nguồn thông tin chính thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc, xấu độc. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn miền núi, biên giới ổn định, vững mạnh.

Người dân được khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Xuân Diện.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao tặng hệ thống khánh tiết, trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng và sơn mới Nhà văn hóa. Cùng với đó trao 75 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các y, bác sĩ cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 250 người dân trên địa bàn.