Hàng trăm đại biểu và doanh nghiệp sẽ thảo luận về hàng hóa có xuất xứ Việt Nam

Nghị định số 384/2026/NĐ-CP là văn bản pháp lý đầu tiên thiết lập khung pháp lý riêng, thống nhất và đầy đủ về xác định xuất xứ Việt Nam cho thị trường nội địa. (Ảnh minh họa)

Hội nghị có sự tham gia của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng sản xuất, chế bến, kinh doanh, Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hiệp hội Lương thực thực phẩm Hồ Chí Minh cùng hơn 150 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông thương mại trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu.

Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều luật như Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm Xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về những nội dung chính và cần lưu ý của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP.

Việc quản lý sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với mức độ rủi ro; không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và chủ thể có liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế, không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết; bảo vệ quyền của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, để biến chủ trương thành hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là rất cần thiết đặc biệt đối với quy định hướng dẫn về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.

Việt Nam đã tham gia 19 Hiệp định thương mại tự do và ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa để quy định một sản phẩm được coi là có xuất xứ Việt Nam. Quy định này chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu, giúp hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo cam kết tại các hiệp định thương mại tự do hoặc phục vụ các mục tiêu khác của quản lý ngoại thương. Với hàng hóa sản xuất trong nước cần có quy định về cách xác định xuất xứ Việt Nam.

Trước thực tiễn đó, Bộ Công Thương đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực thi về xác định xuất xứ của hàng hóa sản xuất trong nước, làm cơ sở pháp lý vững chắc để thương nhân không gặp khó khăn khi tự xác định xuất xứ hàng hóa của mình, có thể tiếp cận được các chính sách ưu đãi của nhà nước; cơ quan có thẩm quyền xác định được việc tuân thủ pháp luật của thương nhân; người tiêu dùng thực hiện quyền được thông tin về sản phẩm, hàng hóa.

Ngày 9/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định số 384/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên thiết lập khung pháp lý riêng, thống nhất và đầy đủ về xác định xuất xứ Việt Nam cho thị trường nội địa, vì trước đó các quy định chủ yếu chỉ điều chỉnh xuất xứ hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu, chưa có khuôn khổ riêng cho hàng hóa lưu thông trong nước.

Tại Hội nghị, đại diện của Cục Xuất nhập khẩu sẽ trình bày về nội dung chính của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP trong đó như: Hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, công đoạn gia công, chế biến đơn giản; yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đặc biệt trách nhiệm của thương nhân khi thể hiện xuất xứ hàng hóa Việt Nam.

Đồng thời, các đại biểu sẽ tập trung tham gia thảo luận các vấn đề như: những nội dung cần lưu ý của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP tới toàn thể cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Phương pháp xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, công đoạn gia công, chế biến đơn giản, yếu tố trung gian; Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng sẽ trao đổi nội dung dự kiến được quy định tại một số dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và lưu ý đối với doanh nghiệp khi thực thi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các Hiệp định thương mại tự do.