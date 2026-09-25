Hàng trăm creator kể chuyện mùa Trung thu trên Zalo Video

Diễn ra chính thức trong 3 ngày từ 23/9 đến 25/9, chiến dịch “Khoảnh khắc Trung thu” trên nền tảng video ngắn Zalo Video đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà sáng tạo nội dung cũng như người xem. Chỉ trong vòng vài ngày, đã có hàng nghìn video với chủ đề Trung thu được đăng tải trên nền tảng.

Với các nhà sáng tạo nội dung số, Trung thu là thời điểm để kể những câu chuyện văn hóa truyền thống, lan toả không khí tưng bừng rộn ràng thông qua hình thức video. Người xem có cơ hội được thưởng thức một “bữa tiệc” nội dung với đa dạng chủ đề, từ điểm đến được trang hoàng lộng lẫy dịp Trung thu, câu chuyện văn hóa xoay quanh các sản phẩm truyền thống mùa trăng như đèn lồng, hay món ăn độc đáo mang đậm dấu ấn ngày Tết thiếu nhi.

Thông qua chiến dịch “Khoảnh khắc Trung thu”, Zalo Video mong muốn mang đến cho người xem không chỉ những nội dung giải trí tích cực mà còn có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin hữu ích, làm giàu trải nghiệm và nâng cao hiểu biết về ngày lễ truyền thống đầy ý nghĩa với người dân Việt Nam.

Là một nhân viên văn phòng thường xem các video trên Zalo Video trong giờ nghỉ trưa, chị Thu Huyền (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình cũng có sở thích nấu nướng và làm bánh nên rất thích xem các video hướng dẫn làm bánh Trung thu trên Zalo Video. Đợt này mình cũng có xem và làm thử bánh nướng mang cho đồng nghiệp, mọi người khen lắm".

Yêu thích các chủ đề văn hoá truyền thống, nhà sáng tạo nội dung Tòn Lon Ton (tên thật Nguyễn Toàn) đã có chuyến ghé thăm xóm đèn lồng Phú Bình (TP.HCM) trong dịp Trung thu để học hỏi cách làm những chiếc lồng đèn giấy kiếng với đủ hình thù như con cá, chiếc thuyền, con thỏ…. Từ xóm đèn lồng Phú Bình, những món đồ chơi Trung thu truyền thống đã tới tay của trẻ em khắp miền Nam.

Nhà sáng tạo nội dung Tòn Lon Ton đã có chuyến ghé thăm xóm đèn lồng Phú Bình (TP.HCM) trong dịp Trung thu.

Các video về văn hoá truyền thống của anh thu hút được hàng chục nghìn lượt xem trên Zalo Video. Anh Tòn Lon Ton chia sẻ: “Zalo video giúp những câu chuyện văn hoá truyền thống trở nên sinh động và gần gũi hơn với người trẻ. Mong rằng qua mỗi hình ảnh, mỗi câu chuyện sẽ gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp, kết nối cảm xúc với gia đình để trọn vẹn hơn với ý nghĩa của Trung thu".

Tiếp cận chủ đề Trung thu trên khía cạnh ẩm thực và đời sống, chủ kênh Bếp Bên Sườn Đồi khiến người xem mãn nhãn với video làm bánh Trung thu nghìn lớp, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Chỉn chu trong từng khung hình cùng với nội dung hữu ích gần gũi cho khán giả, video làm bánh trên kênh Bếp Bên Sườn Đồi thể hiện rõ tinh thần Trung thu, kết hợp một món ăn truyền thống của người Việt với phong vị hiện đại, sáng tạo đầy màu sắc.

Video làm bánh trên kênh Bếp Bên Sườn Đồi thể hiện rõ tinh thần Trung thu.

“Tôi mong muốn có thể lan tỏa nét đẹp văn hoá ẩm thực, truyền thống thông qua những video trên Zalo Video. Nền tảng không chỉ tạo ra không gian kết nối mà ở đó còn luôn có đội ngũ cổ vũ nhà sáng tạo nội dung,” chủ kênh Bếp Bên Sườn Đồi chia sẻ. Khi làm những video về đề tài Trung thu, anh cũng gửi gắm ước nguyện về một mùa lễ bình yên, an lạc cho quê hương miền Trung.

Chiến dịch “Khoảnh khắc Trung thu” nối dài danh sách series nội dung tích cực, gần gũi và hữu ích cho người xem trên Zalo Video. Người dùng Zalo có thể thưởng thức hàng loạt video theo chủ đề trong dịp lễ quan trọng của đất nước như ngày Quốc khánh, các dịp Tết cổ truyền, lễ Vu Lan, ngày Phụ nữ Việt Nam…. Các chiến dịch nội dung trên Zalo Video không chỉ tạo sân chơi và truyền cảm hứng cho cộng đồng sáng tạo nội dung mà còn lan tỏa tình yêu quê hương và văn hoá truyền thống, góp phần tôn vinh vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam.

Ra mắt vào năm 2023, Zalo Video là tính năng video ngắn được tích hợp trực tiếp trên Zalo. Nền tảng cung cấp nội dung đa dạng từ tin tức, giải trí, phim ảnh đến đời sống, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cập nhật và thư giãn của người dùng Việt.