VIDEO: Hàng trăm con cầu gai cát dạt vào bờ biển Nha Trang. Nguồn: Thế Viên

Từ sáng 4-10, tại khu vực bãi biển Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hàng trăm con cầu gai cát (còn gọi là nhím biển), xuất hiện dày đặc trên bờ. Nhiều con còn sống, di chuyển chậm trên cát sau khi bị sóng đánh dạt vào.

Hình thù con cầu gai giống trái chôm chôm

Cầu gai cát có hình dáng bên ngoài khá giống trái chôm chôm, màu xám, trên thân có nhiều gai nhỏ chĩa ra các hướng. Sự xuất hiện với số lượng lớn khiến nhiều người dân, du khách tò mò đứng xem, chụp ảnh.

Theo ghi nhận, cầu gai cát xuất hiện chủ yếu ở khu vực sát mép nước trên bãi cát, sau khi thủy triều, sóng biển đẩy chúng vào bờ. Do phần lớn còn ở dưới nước nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn, chỉ có thể xử lý những con đã bị sóng đánh dạt lên bãi.

Hàng trăm con cầu gai cát dạt vào bờ biển Nha Trang

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết cầu gai cát xuất hiện với số lượng đột biến tại khu vực bãi biển Nha Trang là do đang vào mùa sinh sản và bị dòng nước đẩy vào bờ. Con cầu gai cát không gây ngộ độc nguy hiểm như sứa và không có tính độc hại cao. Tuy nhiên, nếu người dân đi chân trần giẫm phải có thể cảm thấy hơi ngứa ngáy, khó chịu. Trẻ em, người có làn da nhạy cảm có thể dễ bị kích ứng hơn.

Cận cảnh con cầu gai cát

Đây không phải lần đầu cầu gai cát xuất hiện tại bãi biển Nha Trang. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, loài sinh vật này từng thường xuyên được ghi nhận dạt vào khu vực bờ biển.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển, vui chơi trên bãi cát cần quan sát, hạn chế đi chân trần tại những khu vực có nhiều cầu gai cát để tránh giẫm phải. Đặc biệt, trẻ nhỏ cần được người lớn chú ý khi vui chơi gần mép nước.